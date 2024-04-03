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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cecen-komutan-alaudinov-ukraynali-esirler-rus-vatandasligi-talep-ediyor-1082418325.html
Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor
Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve cephede mücadelesini sürdüren Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik’e konuşan Alaudinov, “Teslim olan Ukraynalılar var. Rus vatandaşlığına geçen bu savaşçı, geçen yıl teslim olmuştu. Vladimir Vladimiroviç Putin’den onu iade etmemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti. Vatandaşlık isteyen böyle birkaç savaşçı daha var. Onların da meselesinin hallolacağını düşünüyorum. Yakında Rusya Federasyonu vatandaşları olacaklar” dedi.Ukrayna halkına karşı savaşmadıklarını kaydeden Alaudinov, “Ukrayna uyruklu kişiler, Ukrayna halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Bir karış toprak için savaşmıyoruz. Bu durumda, hayatta kalmak için silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olanlara karşı tavrımızı gösteriyoruz” ifadesini kullandı.Rus ordu komutanlığı, son dönemde teslim olan Ukraynalı asker sayısının giderek arttığını ve bir eğilim halini aldığını açıklamıştı.Donbass doğumlu Ukraynalı asker Valeriy Şevçenko’nun Kiev rejimi için savaşmayı reddederek gönüllü olarak teslim olduğu bildirilmişti. Şevçenko daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onu Ukrayna’ya geri göndermemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html
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Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor

10:04 03.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев Ahmat özel harekat timi komutanı Apti Alaudinov
 Ahmat özel harekat timi komutanı Apti Alaudinov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve cephede mücadelesini sürdüren Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, özel askeri harekat bölgesinde esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Rusya vatandaşlığına geçmek istediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Alaudinov,Teslim olan Ukraynalılar var. Rus vatandaşlığına geçen bu savaşçı, geçen yıl teslim olmuştu. Vladimir Vladimiroviç Putin’den onu iade etmemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti. Vatandaşlık isteyen böyle birkaç savaşçı daha var. Onların da meselesinin hallolacağını düşünüyorum. Yakında Rusya Federasyonu vatandaşları olacaklar” dedi.
Ukrayna halkına karşı savaşmadıklarını kaydeden Alaudinov, “Ukrayna uyruklu kişiler, Ukrayna halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Bir karış toprak için savaşmıyoruz. Bu durumda, hayatta kalmak için silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olanlara karşı tavrımızı gösteriyoruz” ifadesini kullandı.
Rus ordu komutanlığı, son dönemde teslim olan Ukraynalı asker sayısının giderek arttığını ve bir eğilim halini aldığını açıklamıştı.
Donbass doğumlu Ukraynalı asker Valeriy Şevçenko’nun Kiev rejimi için savaşmayı reddederek gönüllü olarak teslim olduğu bildirilmişti.
Şevçenko daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onu Ukrayna’ya geri göndermemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti.
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