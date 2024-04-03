https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cecen-komutan-alaudinov-ukraynali-esirler-rus-vatandasligi-talep-ediyor-1082418325.html

Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor

Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve cephede mücadelesini sürdüren Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T10:04+0300

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2024-04-03T10:04+0300

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Sputnik’e konuşan Alaudinov, “Teslim olan Ukraynalılar var. Rus vatandaşlığına geçen bu savaşçı, geçen yıl teslim olmuştu. Vladimir Vladimiroviç Putin’den onu iade etmemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti. Vatandaşlık isteyen böyle birkaç savaşçı daha var. Onların da meselesinin hallolacağını düşünüyorum. Yakında Rusya Federasyonu vatandaşları olacaklar” dedi.Ukrayna halkına karşı savaşmadıklarını kaydeden Alaudinov, “Ukrayna uyruklu kişiler, Ukrayna halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Bir karış toprak için savaşmıyoruz. Bu durumda, hayatta kalmak için silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olanlara karşı tavrımızı gösteriyoruz” ifadesini kullandı.Rus ordu komutanlığı, son dönemde teslim olan Ukraynalı asker sayısının giderek arttığını ve bir eğilim halini aldığını açıklamıştı.Donbass doğumlu Ukraynalı asker Valeriy Şevçenko’nun Kiev rejimi için savaşmayı reddederek gönüllü olarak teslim olduğu bildirilmişti. Şevçenko daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onu Ukrayna’ya geri göndermemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti.

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