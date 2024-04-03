https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cecen-komutan-alaudinov-ukraynali-esirler-rus-vatandasligi-talep-ediyor-1082418325.html
Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor
Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve cephede mücadelesini sürdüren Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:04+0300
2024-04-03T10:04+0300
2024-04-03T10:04+0300
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Sputnik’e konuşan Alaudinov, “Teslim olan Ukraynalılar var. Rus vatandaşlığına geçen bu savaşçı, geçen yıl teslim olmuştu. Vladimir Vladimiroviç Putin’den onu iade etmemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti. Vatandaşlık isteyen böyle birkaç savaşçı daha var. Onların da meselesinin hallolacağını düşünüyorum. Yakında Rusya Federasyonu vatandaşları olacaklar” dedi.Ukrayna halkına karşı savaşmadıklarını kaydeden Alaudinov, “Ukrayna uyruklu kişiler, Ukrayna halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Bir karış toprak için savaşmıyoruz. Bu durumda, hayatta kalmak için silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olanlara karşı tavrımızı gösteriyoruz” ifadesini kullandı.Rus ordu komutanlığı, son dönemde teslim olan Ukraynalı asker sayısının giderek arttığını ve bir eğilim halini aldığını açıklamıştı.Donbass doğumlu Ukraynalı asker Valeriy Şevçenko’nun Kiev rejimi için savaşmayı reddederek gönüllü olarak teslim olduğu bildirilmişti. Şevçenko daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onu Ukrayna’ya geri göndermemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukraynali-yetkili-kiev-rusyada-etnik-nefreti-korukluyor-1082403797.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, çeçenistan, abdi alaudinov, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus vatandaşlığı, rus pasaportu
rusya, rusya savunma bakanlığı, çeçenistan, abdi alaudinov, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, rus vatandaşlığı, rus pasaportu
Çeçen komutan Alaudinov: Ukraynalı esirler Rus vatandaşlığı talep ediyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve cephede mücadelesini sürdüren Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, özel askeri harekat bölgesinde esir alınan bazı Ukraynalı askerlerin Rusya vatandaşlığına geçmek istediğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Alaudinov, “Teslim olan Ukraynalılar var. Rus vatandaşlığına geçen bu savaşçı, geçen yıl teslim olmuştu. Vladimir Vladimiroviç Putin’den onu iade etmemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti. Vatandaşlık isteyen böyle birkaç savaşçı daha var. Onların da meselesinin hallolacağını düşünüyorum. Yakında Rusya Federasyonu vatandaşları olacaklar” dedi.
Ukrayna halkına karşı savaşmadıklarını kaydeden Alaudinov, “Ukrayna uyruklu kişiler, Ukrayna halkı ile hiçbir sorunumuz yok. Bir karış toprak için savaşmıyoruz. Bu durumda, hayatta kalmak için silahlarını bırakıp teslim olmaya hazır olanlara karşı tavrımızı gösteriyoruz” ifadesini kullandı.
Rus ordu komutanlığı, son dönemde teslim olan Ukraynalı asker sayısının giderek arttığını ve bir eğilim halini aldığını açıklamıştı.
Donbass doğumlu Ukraynalı asker Valeriy Şevçenko’nun Kiev rejimi için savaşmayı reddederek gönüllü olarak teslim olduğu bildirilmişti.
Şevçenko daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den onu Ukrayna’ya geri göndermemesini ve Rusya vatandaşlığını vermesini istemişti.