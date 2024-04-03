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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-vekil-rus-ordusunun-casov-yara-ulasmasina-yaklasik-500-metre-kaldi-1082442892.html
Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı
Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Viktor Vodolatskiy, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:17+0300
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Devlet Duması milletvekili Vodolatskiy, Sputnik’e demecinde Rus askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentinin sınırına ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını söyledi.Daha önce DHC liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, 2014’ten bu yana Ukrayna’nın komuta kademesi için asker rotasyonunun gerçekleştiği önemli bir lojistik merkezi haline gelen Çasov Yar’ın, Rus ordusunun etrafındaki yolları kontrol altına aldıktan sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini yitirdiğini ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon ile ilgili gelişmelere yer verdiği geçen günkü basın açıklamasında Rus ordusunun daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini ve özellikle Çasov Yar yakınında düşmana kayıplar verdirdiklerini duyurmuştu.Aynı gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun Çasov Yar banliyösünde çok zor durumda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/beyaz-saray-abd-ukraynaya-yardimin-koordine-edilmesinde-lider-ulke-olarak-kalacak-1082442762.html
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ukrayna, ukrayna krizi, çasov yar, duma, duma, duma, viktor vodolatskiy, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı

23:17 03.04.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Viktor Vodolatskiy, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentine ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirtti.
Devlet Duması milletvekili Vodolatskiy, Sputnik’e demecinde Rus askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentinin sınırına ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını söyledi.
Daha önce DHC liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, 2014’ten bu yana Ukrayna’nın komuta kademesi için asker rotasyonunun gerçekleştiği önemli bir lojistik merkezi haline gelen Çasov Yar’ın, Rus ordusunun etrafındaki yolları kontrol altına aldıktan sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini yitirdiğini ifade etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon ile ilgili gelişmelere yer verdiği geçen günkü basın açıklamasında Rus ordusunun daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini ve özellikle Çasov Yar yakınında düşmana kayıplar verdirdiklerini duyurmuştu.
Aynı gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun Çasov Yar banliyösünde çok zor durumda olduğunu dile getirmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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