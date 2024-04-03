https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-vekil-rus-ordusunun-casov-yara-ulasmasina-yaklasik-500-metre-kaldi-1082442892.html
Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı
Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Viktor Vodolatskiy, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:17+0300
2024-04-03T23:17+0300
2024-04-03T23:17+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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duma
duma
duma
viktor vodolatskiy
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donetsk halk cumhuriyeti
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Devlet Duması milletvekili Vodolatskiy, Sputnik’e demecinde Rus askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentinin sınırına ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını söyledi.Daha önce DHC liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, 2014’ten bu yana Ukrayna’nın komuta kademesi için asker rotasyonunun gerçekleştiği önemli bir lojistik merkezi haline gelen Çasov Yar’ın, Rus ordusunun etrafındaki yolları kontrol altına aldıktan sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini yitirdiğini ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon ile ilgili gelişmelere yer verdiği geçen günkü basın açıklamasında Rus ordusunun daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini ve özellikle Çasov Yar yakınında düşmana kayıplar verdirdiklerini duyurmuştu.Aynı gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun Çasov Yar banliyösünde çok zor durumda olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/beyaz-saray-abd-ukraynaya-yardimin-koordine-edilmesinde-lider-ulke-olarak-kalacak-1082442762.html
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ukrayna, ukrayna krizi, çasov yar, duma, duma, duma, viktor vodolatskiy, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Viktor Vodolatskiy, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentine ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını belirtti.
Devlet Duması milletvekili Vodolatskiy, Sputnik’e demecinde Rus askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentinin sınırına ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını söyledi.
Daha önce DHC liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, 2014’ten bu yana Ukrayna’nın komuta kademesi için asker rotasyonunun gerçekleştiği önemli bir lojistik merkezi haline gelen Çasov Yar’ın, Rus ordusunun etrafındaki yolları kontrol altına aldıktan sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini yitirdiğini ifade etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon ile ilgili gelişmelere yer verdiği geçen günkü basın açıklamasında Rus ordusunun daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini ve özellikle Çasov Yar yakınında düşmana kayıplar verdirdiklerini duyurmuştu.
Aynı gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun Çasov Yar banliyösünde çok zor durumda olduğunu dile getirmişti.