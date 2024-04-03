https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-vekil-rus-ordusunun-casov-yara-ulasmasina-yaklasik-500-metre-kaldi-1082442892.html

Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı

Rus vekil: Rus ordusunun Çasov Yar’a ulaşmasına yaklaşık 500 metre kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Viktor Vodolatskiy, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T23:17+0300

2024-04-03T23:17+0300

2024-04-03T23:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

çasov yar

duma

duma

duma

viktor vodolatskiy

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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Devlet Duması milletvekili Vodolatskiy, Sputnik’e demecinde Rus askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusu için stratejik öneme sahip Çasov Yar kentinin sınırına ulaşmasına yaklaşık 500 metrelik bir mesafe kaldığını söyledi.Daha önce DHC liderinin danışmanı İgor Kimakovskiy, 2014’ten bu yana Ukrayna’nın komuta kademesi için asker rotasyonunun gerçekleştiği önemli bir lojistik merkezi haline gelen Çasov Yar’ın, Rus ordusunun etrafındaki yolları kontrol altına aldıktan sonra Ukrayna ordusu için stratejik önemini yitirdiğini ifade etmişti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon ile ilgili gelişmelere yer verdiği geçen günkü basın açıklamasında Rus ordusunun daha avantajlı mevzileri ele geçirdiklerini ve özellikle Çasov Yar yakınında düşmana kayıplar verdirdiklerini duyurmuştu.Aynı gün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna ordusunun Çasov Yar banliyösünde çok zor durumda olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/beyaz-saray-abd-ukraynaya-yardimin-koordine-edilmesinde-lider-ulke-olarak-kalacak-1082442762.html

ukrayna

çasov yar

duma

donetsk halk cumhuriyeti

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Sputnik Türkiye

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