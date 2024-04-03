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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/beyaz-saray-abd-ukraynaya-yardimin-koordine-edilmesinde-lider-ulke-olarak-kalacak-1082442762.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'ya yardımın koordine edilmesinde lider ülke olarak kalacak
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'ya yardımın koordine edilmesinde lider ülke olarak kalacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yardımın koordine edilmesi konusunda lider ülke olarak kalacağını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T22:55+0300
2024-04-03T22:55+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya yardım konusunda öncü rolünü sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi.‘NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikini koordine etmedeki rolünün artıp artmayacağı’ sorusuna Kirby, “Başkan bu liderliğin hayati önem taşıdığını düşünüyor ve bizim de bu liderliği göstermeye devam edebileceğimizden emin” şeklinde yanıt verdi.Kirby, NATO'nun rolünün arttığı yönündeki iddiaların, Washington'un ittifak müttefikleri arasında yürütülen ‘varsayımsal tartışmalar’ olduğunu kaydetti.Daha önce, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedariki ve askerlerinin eğitimi konusundaki koordinasyon rolünü artırmak istediğini, 31 ülkenin bu kararı desteklediğini, Macaristan'ın ise bunu istemediğini ve katılmayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/szijjarto-macaristan-natonun-ukraynaya-askeri-sevkiyat-planina-dahil-olmayacak-1082436229.html
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john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna
john kirby, beyaz saray, abd, ukrayna

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'ya yardımın koordine edilmesinde lider ülke olarak kalacak

22:55 03.04.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOLBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / CHRIS KLEPONIS / POOL
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya yardımın koordine edilmesi konusunda lider ülke olarak kalacağını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Ukrayna'ya yardım konusunda öncü rolünü sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi.
‘NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikini koordine etmedeki rolünün artıp artmayacağı’ sorusuna Kirby, “Başkan bu liderliğin hayati önem taşıdığını düşünüyor ve bizim de bu liderliği göstermeye devam edebileceğimizden emin” şeklinde yanıt verdi.
Kirby, NATO'nun rolünün arttığı yönündeki iddiaların, Washington'un ittifak müttefikleri arasında yürütülen ‘varsayımsal tartışmalar’ olduğunu kaydetti.
Daha önce, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedariki ve askerlerinin eğitimi konusundaki koordinasyon rolünü artırmak istediğini, 31 ülkenin bu kararı desteklediğini, Macaristan'ın ise bunu istemediğini ve katılmayacağını ifade etmişti.
Szijjarto Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
Ukrayna krizi
Szijjarto: Macaristan, NATO'nun Ukrayna'ya askeri sevkiyat planına dahil olmayacak
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