https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/fransa-savunma-bakani-lecornu-crocus-city-halldaki-teror-saldirisini-kinadi-1082440268.html

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Crocus City Hall’daki terör saldırısını kınadı

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Crocus City Hall’daki terör saldırısını kınadı

Sputnik Türkiye

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmesinde Crocus City Hall’daki terör saldırısını kınadığı... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T21:23+0300

2024-04-03T21:23+0300

2024-04-04T02:44+0300

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fransa savunma bakanlığını

sebastien lecornu

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Fransa Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lecornu, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransız Bakan, Paris’in Crocus City Hall’daki terör saldırısını kararlılıkla kınadığını ifade etti.“22 Mart’ta Moskova yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından bakan, (saldırıyı) kararlı bir şekilde kınadığımızı hatırlattı” denilen açıklamada ayrıca Lecornu’nun Paris’in terör saldırısının mağdurları ve aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği vurgulandı.Fransız bakanın ayrıca Rusya’Nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonu da kınadığı ifade edildi.Fransa, Crocus City Hall’daki terör saldırısı ile Ukrayna arasındaki bağlantı hakkında bilgi sahibi değilBakanlığın açıklamasına göre, Bakan Lecornu, Orgeneral Şoygu ile görüşmesinde Paris’in Moskova bölgesindeki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen terör saldırısı ile Ukrayna arasındaki bağlantı hakkında bilgisi olmadığını söyledi.Açıklamada, “Lecornu, Fransa’nın bu terör saldırısı ile Ukrayna arasında bağlantı kurulmasına olanak tanıyacak herhangi bir bilgiye sahip olmadığını teyit etti” vurgusu yapıldı.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklamaRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Fransız tarafının talebi üzerine mevkidaşı Sebastien Lecornu ile görüştüğü bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Fransız tarafının talebi üzerine, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “3 Nisan 2024'te Fransa tarafının ısrarlı talebi üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu arasında bir telefon görüşmeleri gerçekleşti. Fransız Bakan, 22 Mart 2024'te Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini iletti" ifadelerine yer verildi.Lecornu’nun Rus mevkidaşı Şoygu’yu Ukrayna ve Batılı ülkelerin Crocus City Hall’deki terör saldırısıyla bir ilgileri olmadığına ve saldırının İŞİD tarafından yapıldığına ikna etmeye çalıştığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Şoygu’nun Fransız mevkidaşına Paris'in Ukrayna'ya asker göndermesi halinde karşılaşacağı sorunlar konusunda uyardığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/patrusev-crocus-saldirisinin-izleri-abdnin-kontrolundeki-ukrayna-istihbaratini-isaret-ediyor-1082424932.html

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