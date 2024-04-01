https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html

Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya

Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı ardından Kiev rejimini aklama ve ona yardım sağlama... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T16:48+0300

2024-04-01T16:48+0300

2024-04-01T16:48+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

işid

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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 22 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin 'failleri çarpıtma' girişimlerini artırdığını belirten SVR, "Gelen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan istihbarat servisleri, onlarla bağlantılı sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarına uluslararası toplumda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çevresinin saldırıda dahli bulunduğuna dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırma talimatı verildi" ifadelerini kullandı.SVR, Beyaz Saray'ın Crocus saldırısında 'Kiev'in izine' rastlanmasının Ukrayna'daki rejiminin terörist özünü açığa çıkarmasından ve Washington'un Kiev'e desteği artırma planlarını nihai olarak bozmasından endişe ettiğini aktararak yukarıda anılan kurum ve kuruluşların Kiev'i aklamak için saldırının sorumluluğunun IŞİD'in Afganistan kolu Vilayet Horasan'a ait olduğunu öne süren bilgileri müttefiklere gönderdiğinin altını çizdi.Bununla beraber SVR, yurtdışında yaşayan Rus muhalefet temsilcilerine Rus hükümetinin Ukrayna'daki özel askeri harekatı meşru kılmak için terör saldırısını kullanma girişimlerinin mesnetsiz olduğunu gündeme getirmeleri yönünde talimat verildiğini de bildirdi.ABD'nin bu propagandist söyleminin ülkede çok fazla alıcı bulmadığına da dikkat çeken SVR, "Elimizdeki verilere göre ABD, saldırıyla ilgili değerlendirmelerde Küresel Güney ülkeleri şöyle dursun, NATO ve AB üyeleri arasında bile birlik sağlayamıyor. Kulislerde, Washington'un daha Crocus'un külleri soğumadan Zelenskiy'i korumaya başladığı, bu acelenin Batı'daki pek çok kişiye 'düşünmeden atılan adım' olarak, Doğu'daki birçok kişiye ise şüpheli görünüyor" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bati-israrla-ukraynayi-aklamaya-calisiyor-1082178585.html

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