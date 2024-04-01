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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/rus-istihbarati-abd-crocus-saldirisinda-supheli-durumuna-dusme-riskiyle-karsi-karsiya-1082359016.html
Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya
Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı ardından Kiev rejimini aklama ve ona yardım sağlama... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T16:48+0300
2024-04-01T16:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 22 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin 'failleri çarpıtma' girişimlerini artırdığını belirten SVR, "Gelen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan istihbarat servisleri, onlarla bağlantılı sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarına uluslararası toplumda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çevresinin saldırıda dahli bulunduğuna dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırma talimatı verildi" ifadelerini kullandı.SVR, Beyaz Saray'ın Crocus saldırısında 'Kiev'in izine' rastlanmasının Ukrayna'daki rejiminin terörist özünü açığa çıkarmasından ve Washington'un Kiev'e desteği artırma planlarını nihai olarak bozmasından endişe ettiğini aktararak yukarıda anılan kurum ve kuruluşların Kiev'i aklamak için saldırının sorumluluğunun IŞİD'in Afganistan kolu Vilayet Horasan'a ait olduğunu öne süren bilgileri müttefiklere gönderdiğinin altını çizdi.Bununla beraber SVR, yurtdışında yaşayan Rus muhalefet temsilcilerine Rus hükümetinin Ukrayna'daki özel askeri harekatı meşru kılmak için terör saldırısını kullanma girişimlerinin mesnetsiz olduğunu gündeme getirmeleri yönünde talimat verildiğini de bildirdi.ABD'nin bu propagandist söyleminin ülkede çok fazla alıcı bulmadığına da dikkat çeken SVR, "Elimizdeki verilere göre ABD, saldırıyla ilgili değerlendirmelerde Küresel Güney ülkeleri şöyle dursun, NATO ve AB üyeleri arasında bile birlik sağlayamıyor. Kulislerde, Washington'un daha Crocus'un külleri soğumadan Zelenskiy'i korumaya başladığı, bu acelenin Batı'daki pek çok kişiye 'düşünmeden atılan adım' olarak, Doğu'daki birçok kişiye ise şüpheli görünüyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-disisleri-bakani-lavrov-bati-israrla-ukraynayi-aklamaya-calisiyor-1082178585.html
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ukrayna, abd, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, işid
ukrayna, abd, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, işid

Rus istihbaratı: ABD, Crocus saldırısında şüpheli durumuna düşme riskiyle karşı karşıya

16:48 01.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBeyaz Saray Washington Biden
Beyaz Saray Washington Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı ardından Kiev rejimini aklama ve ona yardım sağlama yönünde adımlar atan Washington'un uluslararası teröre karışma konusunda şüpheli durumuna riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 22 Mart'ta gerçekleşen terör saldırısına ilişkin 'failleri çarpıtma' girişimlerini artırdığını belirten SVR, "Gelen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan istihbarat servisleri, onlarla bağlantılı sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarına uluslararası toplumda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve çevresinin saldırıda dahli bulunduğuna dair her türlü şüpheyi ortadan kaldırma talimatı verildi" ifadelerini kullandı.
SVR, Beyaz Saray'ın Crocus saldırısında 'Kiev'in izine' rastlanmasının Ukrayna'daki rejiminin terörist özünü açığa çıkarmasından ve Washington'un Kiev'e desteği artırma planlarını nihai olarak bozmasından endişe ettiğini aktararak yukarıda anılan kurum ve kuruluşların Kiev'i aklamak için saldırının sorumluluğunun IŞİD'in Afganistan kolu Vilayet Horasan'a ait olduğunu öne süren bilgileri müttefiklere gönderdiğinin altını çizdi.
Bununla beraber SVR, yurtdışında yaşayan Rus muhalefet temsilcilerine Rus hükümetinin Ukrayna'daki özel askeri harekatı meşru kılmak için terör saldırısını kullanma girişimlerinin mesnetsiz olduğunu gündeme getirmeleri yönünde talimat verildiğini de bildirdi.
ABD'nin bu propagandist söyleminin ülkede çok fazla alıcı bulmadığına da dikkat çeken SVR, "Elimizdeki verilere göre ABD, saldırıyla ilgili değerlendirmelerde Küresel Güney ülkeleri şöyle dursun, NATO ve AB üyeleri arasında bile birlik sağlayamıyor. Kulislerde, Washington'un daha Crocus'un külleri soğumadan Zelenskiy'i korumaya başladığı, bu acelenin Batı'daki pek çok kişiye 'düşünmeden atılan adım' olarak, Doğu'daki birçok kişiye ise şüpheli görünüyor" diye ekledi.
3. Antalya Diplomasi Forumu, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde başladı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF Talks'a katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2024
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ısrarla Ukrayna'yı aklamaya çalışıyor
29 Mart, 01:39
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