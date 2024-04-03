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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/oylarin-yeniden-sayilmaya-baslandigi-gaziosmanpasada-gerilim-chpden-kazanacagiz-aciklamasi-1082426654.html
Oyların yeniden sayılmaya başlandığı Gaziosmanpaşa'da gerilim: CHP'den 'Kazanacağız' açıklaması
Oyların yeniden sayılmaya başlandığı Gaziosmanpaşa'da gerilim: CHP'den 'Kazanacağız' açıklaması
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başlamıştı.Sayım sırasında CHP ve... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:38+0300
2024-04-03T13:38+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gaziosmanpaşa
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu.Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı.Sonuçları takip etmek isteyenler oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda salon içerisinde gerilimin tırmandığı görüldü. Dışarıda bekleyenler arasında da kavga çıktı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri tartışma sonrasında kurul önünde güvenlik önlemlerini artırdı.CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İstanbul Valisi Gül'le görüştüCHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı arbede görüntüsünü, "Hukuksuz şekilde itiraz ediyor! Kavga çıkıyor. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz" çağrısıyla paylaştı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklama yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'nda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü belirten Çelik, gerekli güvenlik önlemeleri alınacağını belirtti. Çelik, şunları kaydetti:'Müsterih olun, yine kazanacağız'CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan başkanlık şu ifadeleri kullandı:
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Oyların yeniden sayılmaya başlandığı Gaziosmanpaşa'da gerilim: CHP'den 'Kazanacağız' açıklaması

13:38 03.04.2024
© İHAseçim - sandık - oy - seçmen
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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AK Parti'nin başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başlamıştı.Sayım sırasında CHP ve AK Parti taraflarının tartıştığı görüldü.
31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. AK Parti dün Beykoz ve Gaziosmanpaşa'da, Cumhuriyet Halk Partisi ise Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda itiraz başvurusunda bulunmuştu.
Gaziosmanpaşa'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Bugün saat 11.00 itibarıyla AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 50'şer görevli ve İl Seçim Kurulu görevlileri huzurunda, oyların yeniden sayımına başlandı.
Sonuçları takip etmek isteyenler oyların tutulduğu ve sayım işlemlerinin yapıldığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde beklemeye başladı.
CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda salon içerisinde gerilimin tırmandığı görüldü. Dışarıda bekleyenler arasında da kavga çıktı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri tartışma sonrasında kurul önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İstanbul Valisi Gül'le görüştü

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı arbede görüntüsünü, "Hukuksuz şekilde itiraz ediyor! Kavga çıkıyor. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz" çağrısıyla paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de açıklama yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'nda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü belirten Çelik, gerekli güvenlik önlemeleri alınacağını belirtti. Çelik, şunları kaydetti:
Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız.

'Müsterih olun, yine kazanacağız'

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan başkanlık şu ifadeleri kullandı:
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