https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cumhurbaskani-erdogandan-faruk-ozluye-takma-kafana-zaferin-kucugu-buyugu-olmaz-1082421076.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü’yü telefonda tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T11:40+0300
2024-04-03T11:40+0300
2024-04-03T11:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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düzce
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31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilmşti. Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-zeyrekten-eski-baskan-ergun-hakkinda-odeme-talimati-iddiasi-1082419973.html
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recep tayyip erdoğan, faruk özlü, düzce, zafer, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü’yü telefonda tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.
Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilmşti. Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.