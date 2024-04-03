https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cumhurbaskani-erdogandan-faruk-ozluye-takma-kafana-zaferin-kucugu-buyugu-olmaz-1082421076.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Faruk Özlü'ye: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Düzce Belediye Başkanı seçilen Faruk Özlü’yü telefonda tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T11:40+0300

2024-04-03T11:40+0300

2024-04-03T11:40+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

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düzce

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31 mart yerel seçimleri

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yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü’nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, “Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir” şeklinde karşılık verdi.Düzce’de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22’sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçilmşti. Faruk Özlü’yü telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Sudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-zeyrekten-eski-baskan-ergun-hakkinda-odeme-talimati-iddiasi-1082419973.html

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