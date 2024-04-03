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Osman Müftüoğlu'ndan suyun kalitesini 10 kat artıran formül: 'Halsizliğiniz varsa bunları yapın'
Osman Müftüoğlu'ndan suyun kalitesini 10 kat artıran formül: 'Halsizliğiniz varsa bunları yapın'
Sputnik Türkiye
Sağlık için vazgeçilmez bir gıda maddesi olan suyu kaliteli bir şekilde tüketmek de bir o kadar önem arz ediyor. Prof. Dr. Müftüoğlu birçok kişinin günlük... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T12:19+0300
2024-04-03T12:19+0300
yaşam
osman müftüoğlu
su
kalite
susuzluk
maydanoz
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Günlük su tüketimi birçok kişinin unuttuğu veya göz ardı ettiği eylemlerden biri. Ancak susuzluk vücuttaki çoğu hücrenin hasara uğramasına neden oluyor. Bu nedenle hastalıklara daha çabuk yakalanıyor ve halsizlik ile mücadele etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz.Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yayınladığı bir paylaşımında su tüketiminin vücuda olan faydalarından söz ederek önemli açıklamalarda bulundu.Aniden ortaya çıkan baş ağrıları, yorgunluk, açlık hissi ve tatlı krizleri susuzluk problemiyle ilgili olabilir. Vücudun büyük bir kısmının sudan oluştuğunu belirten Müftüoğlu, su olmadan hücrelerin yaşayamadığını dile getiriyor. Peki kaliteli su tüketimi için ne yapılmalı?Böbreklere iyi gelmesi için litrelerce su tüketmenin doğru olmadığını belirten Müftüoğlu, su içerken dikkat edilmesi gereken temel şeyin idrar rengi olduğunu açıkladı.Müftüoğlu'nun açıklamasına göre idrar rengi ne kadar koyu olursa ve miktarı azalmaya başladıysa su ihtiyacımız da o kadar fazla oluyor. İdrar rengi, su rengine yaklaştıkça ise vücudun su dengesi normalleşiyor. Müftüoğlu, "Vücudun su ihtiyacını belirleyen en temel işaret, su içme isteğidir. Ancak içtiğimiz suyun kalitesi, miktarı kadar önemlidir" diye ekliyor.Evdeki malzemelerle su nasıl zenginleştirilir?İçerisinde bulunan mineral, antioksidan ve vitamin zenginlikleri her suyu farklı bir hale getirebilir. Milliyet'te yer alan habere göre, Müftüoğlu bu nedenle tüketilen suyun sık sık zenginleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Suyu saf bir şekilde tüketmek yerine içine doğal vitamin ve mineral kaynakları ekleyebilirsiniz.İçtiğiniz suyu zenginleştirmek için içerisine evde bulunan sağlıklı malzemeleri ekleyebilirsiniz. Özellikle limonlu su tüketimi vücudunuz için faydalı olacaktır. Osman Müftüoğlu aralıklı zamanlarda magnezyum takviyesi veya birkaç adet safran eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu takviyeler vücudu dinç tutar, iyileştirir, susuzluğu giderir ve gün içerisinde daha enerjik hissetmenizi sağlar.Osman Müftüoğlu, "Zencefil, yalnızca migren ağrıları, baş ağrısı veya yorgunluğu iyileştirmiyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Limonla karıştırılırsa çok daha sağlıklı" diye konuşarak suyu zenginleştirebileceğiniz besinler hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.Ayrıca Müftüoğlu tüketilen suyun daha sağlıklı olması için maydanoz parçaları, çubuk tarçın, limon ve salatalık dilimleri eklenebileceğini söylüyor. Bu sayede suyun kalitesi, faydası ve vücuda karşı oluşturduğu etkiler çok daha verimli bir hale geliyor. Susuzlukla bağlantılı olan pek çok hastalık riskini önleyebilirsiniz.
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limonlu su içmek, limonlu su tansiyon, zencefilin faydaları, safranın faydaları, su içmenin faydaları, su içmenin faydaları nelerdir, arıtma suyu zararlı mı
limonlu su içmek, limonlu su tansiyon, zencefilin faydaları, safranın faydaları, su içmenin faydaları, su içmenin faydaları nelerdir, arıtma suyu zararlı mı

Osman Müftüoğlu'ndan suyun kalitesini 10 kat artıran formül: 'Halsizliğiniz varsa bunları yapın'

12:19 03.04.2024
© AASıcak hava - yaz ayları, su içmek
Sıcak hava - yaz ayları, su içmek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
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Sağlık için vazgeçilmez bir gıda maddesi olan suyu kaliteli bir şekilde tüketmek de bir o kadar önem arz ediyor. Prof. Dr. Müftüoğlu birçok kişinin günlük hayatta su tüketirken yaptığı doğru bilinen bir yanlışa değinerek 'kaliteli suyun vücuda faydasını' anlattı.
Günlük su tüketimi birçok kişinin unuttuğu veya göz ardı ettiği eylemlerden biri. Ancak susuzluk vücuttaki çoğu hücrenin hasara uğramasına neden oluyor. Bu nedenle hastalıklara daha çabuk yakalanıyor ve halsizlik ile mücadele etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yayınladığı bir paylaşımında su tüketiminin vücuda olan faydalarından söz ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Aniden ortaya çıkan baş ağrıları, yorgunluk, açlık hissi ve tatlı krizleri susuzluk problemiyle ilgili olabilir. Vücudun büyük bir kısmının sudan oluştuğunu belirten Müftüoğlu, su olmadan hücrelerin yaşayamadığını dile getiriyor. Peki kaliteli su tüketimi için ne yapılmalı?
Böbreklere iyi gelmesi için litrelerce su tüketmenin doğru olmadığını belirten Müftüoğlu, su içerken dikkat edilmesi gereken temel şeyin idrar rengi olduğunu açıkladı.
Müftüoğlu'nun açıklamasına göre idrar rengi ne kadar koyu olursa ve miktarı azalmaya başladıysa su ihtiyacımız da o kadar fazla oluyor. İdrar rengi, su rengine yaklaştıkça ise vücudun su dengesi normalleşiyor. Müftüoğlu, "Vücudun su ihtiyacını belirleyen en temel işaret, su içme isteğidir. Ancak içtiğimiz suyun kalitesi, miktarı kadar önemlidir" diye ekliyor.

Evdeki malzemelerle su nasıl zenginleştirilir?

İçerisinde bulunan mineral, antioksidan ve vitamin zenginlikleri her suyu farklı bir hale getirebilir. Milliyet'te yer alan habere göre, Müftüoğlu bu nedenle tüketilen suyun sık sık zenginleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Suyu saf bir şekilde tüketmek yerine içine doğal vitamin ve mineral kaynakları ekleyebilirsiniz.
İçtiğiniz suyu zenginleştirmek için içerisine evde bulunan sağlıklı malzemeleri ekleyebilirsiniz. Özellikle limonlu su tüketimi vücudunuz için faydalı olacaktır. Osman Müftüoğlu aralıklı zamanlarda magnezyum takviyesi veya birkaç adet safran eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Bu takviyeler vücudu dinç tutar, iyileştirir, susuzluğu giderir ve gün içerisinde daha enerjik hissetmenizi sağlar.
Osman Müftüoğlu, "Zencefil, yalnızca migren ağrıları, baş ağrısı veya yorgunluğu iyileştirmiyor. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Limonla karıştırılırsa çok daha sağlıklı" diye konuşarak suyu zenginleştirebileceğiniz besinler hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Ayrıca Müftüoğlu tüketilen suyun daha sağlıklı olması için maydanoz parçaları, çubuk tarçın, limon ve salatalık dilimleri eklenebileceğini söylüyor. Bu sayede suyun kalitesi, faydası ve vücuda karşı oluşturduğu etkiler çok daha verimli bir hale geliyor. Susuzlukla bağlantılı olan pek çok hastalık riskini önleyebilirsiniz.
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