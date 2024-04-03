https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1082419320.html
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu. Konutlarda ise yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayına... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:28+0300
2024-04-03T10:28+0300
2024-04-03T10:57+0300
ekonomi
kira
kira bedeli
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TÜİK verilerine göre, enflasyon, mart ayında yüzde 3.16 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 68.50 seviyesine yükseldi. TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57.50 oldu. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1082417370.html
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kira artış oranı, kira artış oranı nisan, kira artış oranı 2024, kira artış oranı belli oldu, kira artış hesaplama
kira artış oranı, kira artış oranı nisan, kira artış oranı 2024, kira artış oranı belli oldu, kira artış hesaplama
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu
10:28 03.04.2024 (güncellendi: 10:57 03.04.2024)
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu. Konutlarda ise yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayına kadar devam ediyor.
TÜİK verilerine göre, enflasyon, mart ayında yüzde 3.16 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 68.50 seviyesine yükseldi. TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57.50 oldu. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.