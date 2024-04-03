https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/nisan-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1082419320.html

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu. Konutlarda ise yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayına... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-03T10:28+0300

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ekonomi

kira

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TÜİK verilerine göre, enflasyon, mart ayında yüzde 3.16 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 68.50 seviyesine yükseldi. TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57.50 oldu. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1082417370.html

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