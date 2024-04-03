https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1082417370.html
Mart ayı enflasyonu açıklandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:01+0300
2024-04-03T10:01+0300
2024-04-03T10:52+0300
ekonomi
enflasyon
mart
türkiye
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
deprem
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Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68.50'e yükseldi.Mehmet Şimşek: Ne gerekiyorsa yapacağızEnflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/istanbulun-mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1082346002.html
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Mart ayı enflasyonu açıklandı
10:01 03.04.2024 (güncellendi: 10:52 03.04.2024)
Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu.
Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68.50'e yükseldi.
Mehmet Şimşek: Ne gerekiyorsa yapacağız
Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.