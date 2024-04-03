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Mart ayı enflasyonu açıklandı
Mart ayı enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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ekonomi
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Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68.50'e yükseldi.Mehmet Şimşek: Ne gerekiyorsa yapacağızEnflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/istanbulun-mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1082346002.html
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enflasyon,enflasyon son dakika,enflasyon mart,mart ayı enflasyonu,son dakika enflasyon rakamları,enflasyon açıklandı mı

Mart ayı enflasyonu açıklandı

10:01 03.04.2024 (güncellendi: 10:52 03.04.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu.
Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68.50'e yükseldi.

Mehmet Şimşek: Ne gerekiyorsa yapacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
EKONOMİ
İstanbul'un Mart ayı enflasyonu belli oldu
1 Nisan, 12:50
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