https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mart-ayi-enflasyonu-aciklandi-1082417370.html

Mart ayı enflasyonu açıklandı

Mart ayı enflasyonu açıklandı

Sputnik Türkiye

Mart ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda yüzde 68,5 oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T10:01+0300

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ekonomi

enflasyon

mart

türkiye

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

deprem

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Türkiye'nin şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise 68.50'e yükseldi.Mehmet Şimşek: Ne gerekiyorsa yapacağızEnflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/istanbulun-mart-ayi-enflasyonu-belli-oldu-1082346002.html

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