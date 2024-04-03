Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı, matkapla makam odasının kapısını sökerek, göreve başladı

"Şahsıma ve belediye meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma verilen güçlü desteğin ve gösterilen teveccühün farkındayım. Seçimden önce öz verdiğim üzere, sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve si Sayın İlçe Başkanımıza emanet ediyor ediyorum. Sayın İlçe Başkanım her zaman taşımaktan onur duyduğum bu rozet ben görev yaptığım süre zarfında size emanettir. Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, Particilik ve hemşehricilik yapmadan, Haktan ve hukuktan ayrılmadan, Yeteneğe ve liyakate önem vererek, Sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Bu kaybedeni olmayan bir seçimdi. Bana düşen görev bugünden sonra seçimi kazananın Soma olduğunu ispatlamaktır. Sizlerin verdiği güç sayesinde bize duyduğunuz güvene layık olacağız. Herkesin bize yol göstereceği, yardım edeceği, Soma halkının da sürekli bizimle birlikte olacağı, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Soma'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum."