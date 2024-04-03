Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı, matkapla makam odasının kapısını sökerek, göreve başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/mazbatasini-alan-soma-belediye-baskani-matkapla-makam-odasinin-kapisini-sokerek-goreve-basladi-1082441217.html
Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı, matkapla makam odasının kapısını sökerek, göreve başladı
Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı, matkapla makam odasının kapısını sökerek, göreve başladı
Sputnik Türkiye
31 Mart seçimlerinde CHP'den Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T22:02+0300
2024-04-03T22:02+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soma
mazbata
sercan okur
kapı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082440990_0:500:1066:1100_1920x0_80_0_0_bb9a8e853effafc0df319019d4642e1f.jpg
Devir teslim töreni ilk olarak Cengiz Topel Meydanında Atatürk Anıtı'na CHP'nin çelenk sunmasıyla başladı. Törende Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Demirhan ve Gençlik Kolları Başkanı Tuna Alev Atatürk Anıtına çelenk sundu. Parti rozetini çıkardı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Soma Belediyesi önünde törene katılan kalabalığa seslenen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, şu açıklamayı yaptı: Soma Belediye personelinin kapıda karşıladığı Soma'nın yeni Belediye Başkanı Sercan Okur makama geçerek Ali Tulup'tan makamı devraldı. İlk icraat olarak eline matkabı alan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, makam kapılarını sökerek Soma Belediyesi'nin tüm vatandaşların belediyesi olduğuna dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/oylarin-yeniden-sayilmaya-baslandigi-gaziosmanpasada-gerilim-chpden-kazanacagiz-aciklamasi-1082426654.html
soma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082440990_0:400:1066:1200_1920x0_80_0_0_ed8ea67a31b3352993fa6eebc2d95d2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soma, mazbata, sercan okur, kapı
31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soma, mazbata, sercan okur, kapı

Mazbatasını alan Soma Belediye Başkanı, matkapla makam odasının kapısını sökerek, göreve başladı

22:02 03.04.2024
© İHA / YILMAZ SARIPINAR31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur makam kapısını sökerek seçim öncesinde verdiği sözünü tuttu.
31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur makam kapısını sökerek seçim öncesinde verdiği sözünü tuttu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / YILMAZ SARIPINAR
Abone ol
31 Mart seçimlerinde CHP'den Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur makam kapısını sökerek seçim öncesinde verdiği sözünü tuttu.
Devir teslim töreni ilk olarak Cengiz Topel Meydanında Atatürk Anıtı'na CHP'nin çelenk sunmasıyla başladı.
Törende Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Demirhan ve Gençlik Kolları Başkanı Tuna Alev Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Parti rozetini çıkardı Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının akabinde Soma Belediyesi önünde törene katılan kalabalığa seslenen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, şu açıklamayı yaptı:
"Şahsıma ve belediye meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma verilen güçlü desteğin ve gösterilen teveccühün farkındayım. Seçimden önce öz verdiğim üzere, sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve si Sayın İlçe Başkanımıza emanet ediyor ediyorum. Sayın İlçe Başkanım her zaman taşımaktan onur duyduğum bu rozet ben görev yaptığım süre zarfında size emanettir. Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, Particilik ve hemşehricilik yapmadan, Haktan ve hukuktan ayrılmadan, Yeteneğe ve liyakate önem vererek, Sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Bu kaybedeni olmayan bir seçimdi. Bana düşen görev bugünden sonra seçimi kazananın Soma olduğunu ispatlamaktır. Sizlerin verdiği güç sayesinde bize duyduğunuz güvene layık olacağız. Herkesin bize yol göstereceği, yardım edeceği, Soma halkının da sürekli bizimle birlikte olacağı, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Soma'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum."
Soma Belediye personelinin kapıda karşıladığı Soma'nın yeni Belediye Başkanı Sercan Okur makama geçerek Ali Tulup'tan makamı devraldı.
İlk icraat olarak eline matkabı alan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, makam kapılarını sökerek Soma Belediyesi'nin tüm vatandaşların belediyesi olduğuna dikkat çekti.
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Oyların yeniden sayılmaya başlandığı Gaziosmanpaşa'da gerilim: CHP'den 'Kazanacağız' açıklaması
13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала