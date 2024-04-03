https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kirklarelinde-chpnin-itirazi-reddedildi-1082443416.html

Kırklareli'nde CHP'nin itirazı reddedildi

Kırklareli'nde CHP'nin itirazı reddedildi

Sputnik Türkiye

Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T23:49+0300

2024-04-03T23:49+0300

2024-04-03T23:49+0300

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Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığı'na 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.Bir sandıkta yanlışlıkla başka partiye yazılan oylar MHP'ye eklendiAncak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.

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kırklareli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)