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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kirklarelinde-chpnin-itirazi-reddedildi-1082443416.html
Kırklareli'nde CHP'nin itirazı reddedildi
Kırklareli'nde CHP'nin itirazı reddedildi
Sputnik Türkiye
Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:49+0300
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Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığı'na 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.Bir sandıkta yanlışlıkla başka partiye yazılan oylar MHP'ye eklendiAncak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/bugra-kavuncudan-sonra-iyi-partiden-bir-istifa-daha-1082443019.html
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kırklareli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)
kırklareli, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Kırklareli'nde CHP'nin itirazı reddedildi

23:49 03.04.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIKırklareli adalet sarayı
Kırklareli adalet sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
Kırklareli'nde CHP'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusunu değerlendirerek seçim sonuçlarına itirazı reddetti.
CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığı'na 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

Bir sandıkta yanlışlıkla başka partiye yazılan oylar MHP'ye eklendi

Ancak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.
Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.
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