https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/bugra-kavuncudan-sonra-iyi-partiden-bir-istifa-daha-1082443019.html

Kavuncu'dan sonra İYİ Parti'den bir istifa daha: Burak Akburak partideki görevinden istifa etti

Kavuncu'dan sonra İYİ Parti'den bir istifa daha: Burak Akburak partideki görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak partideki görevinden istifa etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T23:25+0300

2024-04-03T23:25+0300

2024-04-03T23:48+0300

politika

iyi parti

istifa

buğra kavuncu

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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Akburak görevinden istifa ettiğini açıkladı.Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/iyi-parti-teskilat-baskani-kavuncu-gorevinden-istifa-etti-1082440137.html

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iyi parti, istifa, buğra kavuncu