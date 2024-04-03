https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/bugra-kavuncudan-sonra-iyi-partiden-bir-istifa-daha-1082443019.html
Kavuncu'dan sonra İYİ Parti'den bir istifa daha: Burak Akburak partideki görevinden istifa etti
Kavuncu'dan sonra İYİ Parti'den bir istifa daha: Burak Akburak partideki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak partideki görevinden istifa etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:25+0300
2024-04-03T23:25+0300
2024-04-03T23:48+0300
politika
iyi parti
istifa
buğra kavuncu
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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Akburak görevinden istifa ettiğini açıkladı.Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/iyi-parti-teskilat-baskani-kavuncu-gorevinden-istifa-etti-1082440137.html
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iyi parti, istifa, buğra kavuncu
iyi parti, istifa, buğra kavuncu
Kavuncu'dan sonra İYİ Parti'den bir istifa daha: Burak Akburak partideki görevinden istifa etti
23:25 03.04.2024 (güncellendi: 23:48 03.04.2024)
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Akburak görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Burak Akburak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım" ifadelerini kullandı.