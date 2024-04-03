İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?

“Yangını insan kaynaklı felaket olarak değerlendiriyoruz. Yangının çıkması engellenemeyebilir ama yangının büyümesinin engellenmesi, sınırlandırılması ve kayıpların azaltılması kesinlikle mümkün. Kentsel açıdan bakıldığında özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu yerlerde konuyu farklı ölçeklerde ele almak gerekiyor. Eski tarihi yapılaşmanın olduğu yerlerde sokaklar dar. Buralarda yakıt olabilecek eski ahşap malzemeli binaların çok olduğunu görüyoruz. Bunların yangının başlamasına, yayılmasına imkan verebilecek potansiyelleri var. Buralara itfaiye araçlarının ulaşım olanakları yeterli değil. Yeni yerleşimlerde ise trafiğe kapalı alanların risk durumlarında, itfaiye araçlarının gireceği şekilde planlanıp, planlanmadığı bazında konuya bakabiliriz. Yeri geldiğinde kentsel donatıların, peyzaj elemanlarının, arazilerin eğim durumlarının, itfaiye araçlarının erişimine izin vermeyecek boyutlarda olduğunu görebiliyoruz. Bu açıdan da bir tehlike mevcut. Kentlerde sıkça görülen site içindeki yaşamlar söz konusu. Çok katlı binalar bunlar. Bunlarla ilgili yönetmelikte ilgili düzenlemeler var. Yerleşim yerinin özelliklerine bağlı olarak hangi itfaiyenin sorumlu olduğu ve bunların araçlarının, teçhizatlarının nasıl olması gerektiğine dair bir düzenlemenin olması gerekir. Bu düzenlemeler sahip itfaiye araçlarının bir risk durumunda binaya yaklaşımlarının özellikle düşünülmesi lazım. Kendi içine kapalı sitelerde böyle sorunlar ortaya çıkabilir.”