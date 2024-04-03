https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/istanbul-valiligi-korsan-gosteri-yapan-132-sahis-gozaltina-alindi-1082442614.html

İstanbul Valiliği: Korsan gösteri yapan 132 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Korsan gösteri yapan 132 şahıs gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Van’daki olaylara ilişkin korsan gösteri yapan toplam 132 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T22:34+0300

2024-04-03T22:34+0300

2024-04-03T22:47+0300

istanbul valiliği

türkiye

gözaltı

van

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İstanbul Valiliği, kent genelindeki izinsiz gösterilerde 132 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te, Başsavcılık makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binasına zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulunan avukatlardan 8'i kadın 14'ünün gözaltına alındığı ifade edildi.DEM Parti Sultanbeyli ilçe binası önünde saat 16.00'da yasaklama kararına uymayıp izinsiz gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemette bulunarak 2 polisin yaralanmasına sebebiyet veren 9'u kadın ve 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bu arada, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki izinsiz gösteriye ilişkin Valilik'ten daha önce yapılan açıklamada, gözaltına alınan ve haklarında "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan 14 kişinin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

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istanbul valiliği, gözaltı, van