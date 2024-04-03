https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-yerel-secimlerle-ilgili-provokatif-paylasimlara-sorusturma-1082433712.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T16:31+0300

2024-04-03T16:31+0300

2024-04-03T16:31+0300

türkiye

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

provokatör

paylaşım

31 mart yerel seçimleri

istanbul yeniden seçime gidiyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma başlattı.Başsavcılık, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı.

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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, provokatör, paylaşım, 31 mart yerel seçimleri, istanbul yeniden seçime gidiyor