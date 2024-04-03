https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/icardiden-fenerbahce-baskani-ali-koca-yanit-1082411827.html
Icardi'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt
Icardi'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T07:08+0300
2024-04-03T07:08+0300
2024-04-03T07:08+0300
spor
mauro icardi
fenerbahçe
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
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Hatayspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.'Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum'Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/dursun-ozbek-sampiyonluklar-tehditle-kazanilmiyor-1082409013.html
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mauro icardi, fenerbahçe, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
mauro icardi, fenerbahçe, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
Icardi'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt
Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hatayspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.
'Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum'
Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.