https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/icardiden-fenerbahce-baskani-ali-koca-yanit-1082411827.html

Icardi'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

Icardi'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T07:08+0300

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2024-04-03T07:08+0300

spor

mauro icardi

fenerbahçe

maç

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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Hatayspor karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Icardi, "Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık ama rakipten iyiydik. Gol ve galibiyet için mutluyum. Seriye devam etmeliyiz" dedi.'Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum'Arjantinli golcü ayrıca, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

mauro icardi, fenerbahçe, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig