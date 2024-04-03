https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/gaziosmanpasada-oy-pusulalarinin-yeniden-sayimina-ara-verildi-yarin-sabah-devam-edilecek-1082445040.html
Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımına ara verildi: Sayıma sabah devam edilecek
Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımına ara verildi: Sayıma sabah devam edilecek
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına saat 23.00... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T23:53+0300
2024-04-03T23:53+0300
2024-04-03T23:54+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
gaziosmanpaşa
oy pusulası
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082443568_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3830b0b25aeaa68085bbf73f7e6703f.jpg
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde toplanan partililere hitap eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, demokrasi mücadelesi verdiklerini söyledi.Çelik, şöyle konuştu:Öte yandan, salon önünde bekleyen AK Parti'li grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kirklarelinde-chpnin-itirazi-reddedildi-1082443416.html
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082443568_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8a9b3885f3fc3275da61c0a841455417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gaziosmanpaşa, oy pusulası, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
gaziosmanpaşa, oy pusulası, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
Gaziosmanpaşa'da oy pusulalarının yeniden sayımına ara verildi: Sayıma sabah devam edilecek
23:53 03.04.2024 (güncellendi: 23:54 03.04.2024)
Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına saat 23.00 itibarıyla ara verildi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi önünde toplanan partililere hitap eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, demokrasi mücadelesi verdiklerini söyledi.
"Sandıktan bir irade çıktı, Gaziosmanpaşa bir tercih yaptı ve siz de bu demokrasi mücadelesine destek oluyorsunuz. Burada TBMM Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer, milletvekillerimiz ve partililerimizle sizlere teşekkür ediyoruz. Saat 23.00'te sayım sona erecek, yarın sabah tekrar başlayacak. Sayım muhtemelen yarın tamamlanacak. Şu ana kadar 301 sandık yeniden sayıldı ve önemli bir değişim olmadı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Tamamı sayıldığında da hiçbir değişimin olmayacağını göreceğiz."
Öte yandan, salon önünde bekleyen AK Parti'li grup ile CHP'liler arasında yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.