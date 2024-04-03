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Gaziantep Valiliği'nden iki çocuğun evlendirildiği iddialarına ilişkin açıklama
Gaziantep Valiliği'nden iki çocuğun evlendirildiği iddialarına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanlayark "Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221216/cuma-hutbesinin-konusu-kiz-cocuklarinin-evlilige-zorlanmasi-ve-cocuk-istismari-oldu-1064671901.html
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gaziantep valiliği, gaziantep, evlenmek, zorla evlendirme mağdurları

Gaziantep Valiliği'nden iki çocuğun evlendirildiği iddialarına ilişkin açıklama

01:19 03.04.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazGaziantep Valiliği
Gaziantep Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Gaziantep Valiliği kentte iki çocuğun evlendirildiği iddialarını yalanlayark "Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."
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