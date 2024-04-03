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Cep telefonu tarifelerine büyük zam: Yeni ücretler yürürlüğe girdi

Cep telefonu tarifelerine büyük zam: Yeni ücretler yürürlüğe girdi

Sputnik Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 1 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe koyduğu yeni Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarifesi, bir zam dalgasıyla... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T09:15+0300

2024-04-03T09:15+0300

2024-04-03T09:15+0300

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret tarife cetvelini yeniledi. Yeni tarifelere göre, yurtiçi aramaların dakikası 3 lira 12 kuruşa, uluslararası aramaların dakikası ise 31 lira 35 kuruşa yükseldi. Ayrıca, hat devir işlemleri için 59.83 TL, isim veya unvan değişiklikleri için 40.86 TL ve numara değişikliği hizmetleri için 136.52 TL gibi önemli miktarlarda ücretlendirme yapıldığı belirtildi.SİM kartına da zam geldiDünya gazetesinde yer alan habere göre, sim kartlarının değişikliğinde, garanti kapsamındaki işlemler ücretsiz olmaya devam ederken, kayıp, çalıntı ve kullanıcı hatası sebebiyle değiştirilecek SIM kartlardan ise 136.52 TL ücret alınacak.Faturada ayrıntı görmek isteyene sayfası 4 lira 9 kuruşFaturalarında ayrıntılı görüşme ücretlerini de görmek isteyen kullanıcılar, faturalarla beraber gönderilen her bir ayrıntı sayfası için 4 lira 9 kuruş ödeyecek. SMS ücretleri yurtiçi için 2 lira 23 kuruş, yurtdışı için ise 5 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bilinmeyen numaraları aramanın dakikalık bedeli ise 8 lira 84 kuruş oldu.Mobil Azami Ücret tarifesi, 1 Nisan ve 1 Ekim olmak üzere yılda iki kez güncelleniyor. Mobil operatörler Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone, bu tarifede belirlenen ücretlerden daha yüksek bir ücret talep edemiyor.

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