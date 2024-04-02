https://sputniknews.com.tr/20240402/zaharova-buca-provokasyonunu-istanbuldaki-muzakerelerle-iliskilendirdi-1082385064.html

Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi

Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T13:39+0300

2024-04-02T13:39+0300

2024-04-02T13:39+0300

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Yarın, 3 Nisan 2022'de Kiev rejiminin başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin katledildiği görüntüleri yayınlayarak Rusya'yı katliamla suçladığı provokasyonun 2. yıldönümü.O dönemde uluslararası toplumda büyük tartışmalara neden olan provokasyon hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Buça'daki propagandist dezenformasyon kampanyası, birliklerimizi Kiev ve Çernigov bölgelerinden çekme yönündeki iyi niyet jestimize bir yanıttı. Bu, 28 Mart 2022'de İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi nedeniyle yapıldı. Amacı açıktı; Londra'dan gelen emir üzerine taraflar arasındaki diyaloğu bozmak ve Batı'nın önceden hazırlanmış Rusya karşıtı yaptırım paketini uygulamaya koymak" dedi.Daha sonra Kiev'in uluslararası toplumun dikkatini kendi suçlarından ve gerçekleştirdiği provokasyondaki tutarsızlıklardan uzaklaştırmak ve sivillerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki yalan mizanseni Batılı ülkelerin kamuoyunda desteklemek amacıyla 'Buça kurbanlarının kemikleri üzerinde' birden fazla eylem gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, Kiev'in bu yıl Buça vakasını gösterişli bir şekilde kutlama girişimlerinin uluslararası toplumun Ukrayna'daki zor duruma ve çatışma hattına odaklanmasını engellemek olduğunu kaydetti.Rusya'nın Buça vakasının aydınlatılması ve kurbanların listesinin yayınlanması için uluslararası kuruluşlara sunduğu çok sayıdaki talebin yanıtsız kaldığına dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti: Zaharova, o dönemde Buça'da yapılan mizansen video çekimlerinin Rusya'yı suçlamak amacıyla ABD'nin siparişi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html

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