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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240402/zaharova-buca-provokasyonunu-istanbuldaki-muzakerelerle-iliskilendirdi-1082385064.html
Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi
Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T13:39+0300
2024-04-02T13:39+0300
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Yarın, 3 Nisan 2022'de Kiev rejiminin başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin katledildiği görüntüleri yayınlayarak Rusya'yı katliamla suçladığı provokasyonun 2. yıldönümü.O dönemde uluslararası toplumda büyük tartışmalara neden olan provokasyon hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Buça'daki propagandist dezenformasyon kampanyası, birliklerimizi Kiev ve Çernigov bölgelerinden çekme yönündeki iyi niyet jestimize bir yanıttı. Bu, 28 Mart 2022'de İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi nedeniyle yapıldı. Amacı açıktı; Londra'dan gelen emir üzerine taraflar arasındaki diyaloğu bozmak ve Batı'nın önceden hazırlanmış Rusya karşıtı yaptırım paketini uygulamaya koymak" dedi.Daha sonra Kiev'in uluslararası toplumun dikkatini kendi suçlarından ve gerçekleştirdiği provokasyondaki tutarsızlıklardan uzaklaştırmak ve sivillerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki yalan mizanseni Batılı ülkelerin kamuoyunda desteklemek amacıyla 'Buça kurbanlarının kemikleri üzerinde' birden fazla eylem gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, Kiev'in bu yıl Buça vakasını gösterişli bir şekilde kutlama girişimlerinin uluslararası toplumun Ukrayna'daki zor duruma ve çatışma hattına odaklanmasını engellemek olduğunu kaydetti.Rusya'nın Buça vakasının aydınlatılması ve kurbanların listesinin yayınlanması için uluslararası kuruluşlara sunduğu çok sayıdaki talebin yanıtsız kaldığına dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti: Zaharova, o dönemde Buça'da yapılan mizansen video çekimlerinin Rusya'yı suçlamak amacıyla ABD'nin siparişi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.Batı, müzakereleri neden baltaladı?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, buça, kiev, abd, istanbul, moskova, washington

Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi

13:39 02.04.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nisan 2022'de Kiev Bölgesi'nin Buça kentinde bir dizi sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünün iddia edildiği provokasyonun, o dönemde İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeye verilen yanıtlardan biri olduğunu söyledi.
Yarın, 3 Nisan 2022'de Kiev rejiminin başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin katledildiği görüntüleri yayınlayarak Rusya'yı katliamla suçladığı provokasyonun 2. yıldönümü.
O dönemde uluslararası toplumda büyük tartışmalara neden olan provokasyon hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Buça'daki propagandist dezenformasyon kampanyası, birliklerimizi Kiev ve Çernigov bölgelerinden çekme yönündeki iyi niyet jestimize bir yanıttı. Bu, 28 Mart 2022'de İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi nedeniyle yapıldı. Amacı açıktı; Londra'dan gelen emir üzerine taraflar arasındaki diyaloğu bozmak ve Batı'nın önceden hazırlanmış Rusya karşıtı yaptırım paketini uygulamaya koymak" dedi.
Daha sonra Kiev'in uluslararası toplumun dikkatini kendi suçlarından ve gerçekleştirdiği provokasyondaki tutarsızlıklardan uzaklaştırmak ve sivillerin Rus ordusu tarafından öldürüldüğü yönündeki yalan mizanseni Batılı ülkelerin kamuoyunda desteklemek amacıyla 'Buça kurbanlarının kemikleri üzerinde' birden fazla eylem gerçekleştirdiğini anımsatan Zaharova, Kiev'in bu yıl Buça vakasını gösterişli bir şekilde kutlama girişimlerinin uluslararası toplumun Ukrayna'daki zor duruma ve çatışma hattına odaklanmasını engellemek olduğunu kaydetti.
Rusya'nın Buça vakasının aydınlatılması ve kurbanların listesinin yayınlanması için uluslararası kuruluşlara sunduğu çok sayıdaki talebin yanıtsız kaldığına dikkat çeken Zaharova, şöyle devam etti:
Bu, vahşi mizansenin organizatörlerinin saklayacak bir şeyleri olduğunu gösteriyor. Uluslararası kuruluşlardan Kiev rejimini korumayı bırakmasını ve kapsamlı bir soruşturma başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz. Bunun sonucunda kurbanların kesin isimleri, ölüm saati ve nedeni, cenazelerin taşınmasına dair izler olup olmadığı ve ayrıca Kiev'in işlediği bu korkunç suçun sorumluları da nihayet ortaya çıkacaktır.
Zaharova, o dönemde Buça'da yapılan mizansen video çekimlerinin Rusya'yı suçlamak amacıyla ABD'nin siparişi üzerine gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

Batı, müzakereleri neden baltaladı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.
Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söylemişti.
Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: Ukrayna'da kaybeden Batı, Rusya'ya karşı provokasyonlar düzenleyecek
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