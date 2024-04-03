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Biden ve Trump, New York’taki ön seçimleri kazandı
Biden ve Trump, New York’taki ön seçimleri kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde, primary adı verilen ve eyaletler düzeyinde yapılan ön seçimleri, eski başkan Donald... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T12:06+0300
2024-04-03T12:06+0300
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde ön seçim düzenledi.Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 6 Mart'ta ön seçimlerden çekilmesinin ardından ciddi bir rakibi kalmayan Trump ve Demokratlar arasında kayda değer rakibi bulunmayan Biden, 4 eyalette de ön seçimleri kazandı.Demokrat Parti adaylarından mevcut ABD Başkanı Biden, Wisconsin'de oyların yüzde 88,5'ini, Rhode Island'da yüzde 82,6'sını, Connecticut'ta yüzde 85'ini, New York'ta yüzde 91,5'ini alarak yarışı kazandı.Öte yandan Cumhuriyetçi Parti adaylarından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New York'ta oyların 82'sini, Connecticut'ta yüzde 78'ini, Rhode Island'da yüzde 84,5'ini, Wisconsin'de ise yüzde 79'unu aldı.Biden ve Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde yapılan ön seçimleri kazanarak 13 Mart'ta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.Biden, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçmiş; Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i aşmıştı.ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/trump-taraftarlarindan-lgbtye-destek-veren-bidena-tepki-tum-hristiyanlardan-ozur-dilesin-1082247458.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, new york

Biden ve Trump, New York’taki ön seçimleri kazandı

12:06 03.04.2024
© AP Photo / Mike RoemerDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Mike Roemer
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ABD'nin Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde, primary adı verilen ve eyaletler düzeyinde yapılan ön seçimleri, eski başkan Donald Trump ve mevcut başkan Joe Biden kazandı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde ön seçim düzenledi.
Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 6 Mart'ta ön seçimlerden çekilmesinin ardından ciddi bir rakibi kalmayan Trump ve Demokratlar arasında kayda değer rakibi bulunmayan Biden, 4 eyalette de ön seçimleri kazandı.
Demokrat Parti adaylarından mevcut ABD Başkanı Biden, Wisconsin'de oyların yüzde 88,5'ini, Rhode Island'da yüzde 82,6'sını, Connecticut'ta yüzde 85'ini, New York'ta yüzde 91,5'ini alarak yarışı kazandı.
Öte yandan Cumhuriyetçi Parti adaylarından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, New York'ta oyların 82'sini, Connecticut'ta yüzde 78'ini, Rhode Island'da yüzde 84,5'ini, Wisconsin'de ise yüzde 79'unu aldı.
Biden ve Trump, Georgia, Washington ve Mississippi eyaletlerinde yapılan ön seçimleri kazanarak 13 Mart'ta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.
Biden, Demokrat Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1968'i geçmiş; Trump da Cumhuriyetçi Partide başkan adaylığı için gereken delege sayısı olan 1215'i aşmıştı.
ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
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