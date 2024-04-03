https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/besiktasta-29-kisinin-hayatini-kaybetti-yanginin-ilk-cikis-goruntuleri-ortaya-cikti-1082438981.html
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının ilk çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının ilk çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının çıkış anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan "yüreklerimizi bir kez daha... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T19:56+0300
2024-04-03T19:56+0300
2024-04-03T20:00+0300
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html
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yangın, beşiktaş, ali yerlikaya
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının ilk çıkış görüntüleri ortaya çıktı
19:56 03.04.2024 (güncellendi: 20:00 03.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybetti yangının çıkış anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan "yüreklerimizi bir kez daha yaktı" notuyla paylaştı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntü paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.