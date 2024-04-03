https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/besiktasin-yildiz-oyuncusu-aboubakarin-yeni-rotasi-belli-oldu-1082420137.html

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın yeni rotası belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın yeni rotası belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedildikten sonra fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni rotası belli oluyor. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

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spor

vincent aboubakar

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

futbol

transfer

transfer yasağı

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Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı ekipte beklentilerin altında kalan Kamerunlu golcünün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Daha önce performans düşüklüğü ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan golcü futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un göreve gelmesiyle affedilmiş fakat fazla forma şansı bulamamıştı. Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes. Fransız basını, Kamerunlu yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1’de oynayacağını iddia etti. Aboubakar’ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş’tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro.

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Sputnik Türkiye

vincent aboubakar, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, transfer, transfer yasağı