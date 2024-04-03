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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın yeni rotası belli oldu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın yeni rotası belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedildikten sonra fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni rotası belli oluyor. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı ekipte beklentilerin altında kalan Kamerunlu golcünün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Daha önce performans düşüklüğü ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan golcü futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un göreve gelmesiyle affedilmiş fakat fazla forma şansı bulamamıştı. Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes. Fransız basını, Kamerunlu yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1’de oynayacağını iddia etti. Aboubakar’ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş’tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro.
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vincent aboubakar, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, transfer, transfer yasağı
vincent aboubakar, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, transfer, transfer yasağı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın yeni rotası belli oldu

10:54 03.04.2024
© AAVincent Aboubakar
Vincent Aboubakar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve affedildikten sonra fazla forma şansı bulamayan Kamerunlu yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni rotası belli oluyor.
Beşiktaş'ın yıldız ismi Vincent Aboubakar, sezon sonunda takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı ekipte beklentilerin altında kalan Kamerunlu golcünün sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Daha önce performans düşüklüğü ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan golcü futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un göreve gelmesiyle affedilmiş fakat fazla forma şansı bulamamıştı. Kamerunlu yıldıza 3 talibin olduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki Aboubakar ile ilgilenen kulüpler ise Marsilya, Lens ve Rennes.
Fransız basını, Kamerunlu yıldızın kesin olarak gelecek sezon Ligue 1’de oynayacağını iddia etti. Aboubakar’ın yeni kulübünden tek şartı Beşiktaş’tan kazandığı yıllık 3.5 milyon euro.
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