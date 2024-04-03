https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/belediye-baskani-kokenden-hediye-kutulari-goruntuleri-aciklamasi-muntazam-posetlenen-urunler-1082420357.html

Belediye Başkanı Köken'den 'hediye kutuları görüntüleri' açıklaması: 'Muntazam poşetlenen ürünler'

Belediye Başkanı Köken'den 'hediye kutuları görüntüleri' açıklaması: 'Muntazam poşetlenen ürünler'

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medyada paylaşılan "hediye kutularının görüntüleriyle" ilgili, "Bu tür manipülatif içeriklerin toplumda yanlış... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T11:39+0300

2024-04-03T11:39+0300

2024-04-03T11:39+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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Köken, yaptığı açıklamada, görüntülerin kasıtlı ve yanlış bilgilerle servis edildiğini bildirdi.Belediyenin resmi deposunda bulunan ürünlerin hediyelik eşyalar ve ihtiyaç sahibi komşulara sosyal destek amacıyla kullandıkları ürünler olduğunu belirterek, "Belediyemizin deposuna muntazam olarak poşetlenerek yerleştirilen ürünler, sayılma ve inceleme bahanesiyle 2 Nisan Salı günü kasıtlı olarak dağıtıldıktan sonra video çekilerek sosyal medyaya servis edilmiştir." bilgisini paylaştı.'Her zaman şeffaf olmaya özen gösterdim'Videoda vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda temin edilen hasta yatağı, tekerlekli sandalye, medikal malzemeler ile gıda kolilerinin de yer aldığının altını çizen Köken, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/dem-partiden-yskya-van-itirazi-1082420975.html

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