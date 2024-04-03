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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/dem-partiden-yskya-van-itirazi-1082420975.html
DEM Parti'den YSK'ya Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ya Van itirazı
Sputnik Türkiye
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T11:29+0300
2024-04-03T11:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
van
abdullah zeydan
abdulahat arvas
ak parti
dem parti
dem parti
seçim sonuçları
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Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı.Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ya gönderdi.Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.Ne olmuştu?Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.Seçim Kurulunun kararında, resmi olmayan sonuçlara göre Van'da en yüksek oyu alan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan'ın, "Seçilmeye engel sabıka kaydının bulunduğu, bu nedenle mazbata verilmemesi, mazbatanın ikinci sırada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi"ne yönelik başvuru yapıldığı belirtildi.Kararda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, "Belediye başkanlığı yönünden seçim sonucu ortaya çıkmış olup itirazen veya resen yapılacak incelemeyle seçilme yeterliliğinin bulunmadığı tespit edildiğinde, 2972 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca kişiye dayalı çoğunluk esasına göre kendilerinden sonra gelen kişinin seçilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiği" bildirildi.Kanuni dayanak ve emsal mahiyetteki YSK'nin kararları doğrultusunda somut olayın değerlendirilmesi için başvuru kapsamında DEM Parti adayı olarak seçime katılan Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen tüm kararların gönderilmesinin istendiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:Kararda, "Bu haliyle seçim tarihi itibarıyla usule uygun verilmiş bir memnu hakların iadesi kararı mevcut olmadığından itirazın kabulüne, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı Kanun'un 130. maddesinde öngörülen süreler içinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine karar vermek gerekmiştir. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığından seçilmemiş sayılmasına, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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van büyükşehir belediye başkanı,van kayyumbüyük çıkışmore_vert,van haber son dakika,van olaylar,abdullah zeydan kimdir,van belediye başkanı,abdulahat arvas
van büyükşehir belediye başkanı,van kayyumbüyük çıkışmore_vert,van haber son dakika,van olaylar,abdullah zeydan kimdir,van belediye başkanı,abdulahat arvas

DEM Parti'den YSK'ya Van itirazı

11:29 03.04.2024
© AA / Metin AktaşDEM Parti'den YSK'ye Van itirazı
DEM Parti'den YSK'ye Van itirazı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA / Metin Aktaş
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı.
Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ya gönderdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

Ne olmuştu?

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.
Seçim Kurulunun kararında, resmi olmayan sonuçlara göre Van'da en yüksek oyu alan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan'ın, "Seçilmeye engel sabıka kaydının bulunduğu, bu nedenle mazbata verilmemesi, mazbatanın ikinci sırada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi"ne yönelik başvuru yapıldığı belirtildi.
Kararda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, "Belediye başkanlığı yönünden seçim sonucu ortaya çıkmış olup itirazen veya resen yapılacak incelemeyle seçilme yeterliliğinin bulunmadığı tespit edildiğinde, 2972 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca kişiye dayalı çoğunluk esasına göre kendilerinden sonra gelen kişinin seçilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiği" bildirildi.
Kanuni dayanak ve emsal mahiyetteki YSK'nin kararları doğrultusunda somut olayın değerlendirilmesi için başvuru kapsamında DEM Parti adayı olarak seçime katılan Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen tüm kararların gönderilmesinin istendiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Seçilme yeterliliğine dair itirazda bulunulan Zeydan'ın incelenen sabıka kaydında, 20 Aralık 2022 kesinleşme tarihli Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin ilamı ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkumiyeti ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği hak yoksunluğu bulunmaktadır. İş bu ilama dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin aynı dosya esası üzerinden 4 Nisan 2023 tarihli ek kararı ile aday Abdullah Zeydan hakkında infazın bitiminden itibaren 3 yıllık iyi hal süresi dolmadan memnu hakların iadesi kararı verilmiştir. Aynı mahkemenin 29 Mart 2024 tarihli ek kararı ile memnu hakların iadesi kararının 25 Nisan 2023 tarihli kesinleşme tutanağının iptal edilmesi nedeniyle kanunen kesinleşmiş memnu hakların iadesi kararı bulunmadığı, ayrıca mahkemenin aynı tarihli kararı ile memnu hakların iadesine dair 4 Nisan 2023 tarihli ek kararının da kaldırıldığı tespit edilmiştir."
Kararda, "Bu haliyle seçim tarihi itibarıyla usule uygun verilmiş bir memnu hakların iadesi kararı mevcut olmadığından itirazın kabulüne, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı Kanun'un 130. maddesinde öngörülen süreler içinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine karar vermek gerekmiştir. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığından seçilmemiş sayılmasına, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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