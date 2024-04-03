https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/dem-partiden-yskya-van-itirazi-1082420975.html

DEM Parti'den YSK'ya Van itirazı

DEM Parti'den YSK'ya Van itirazı

Sputnik Türkiye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T11:29+0300

2024-04-03T11:29+0300

2024-04-03T11:29+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

van

abdullah zeydan

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dem parti

seçim sonuçları

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Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı.Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ya gönderdi.Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.Ne olmuştu?Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.Seçim Kurulunun kararında, resmi olmayan sonuçlara göre Van'da en yüksek oyu alan DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan'ın, "Seçilmeye engel sabıka kaydının bulunduğu, bu nedenle mazbata verilmemesi, mazbatanın ikinci sırada bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi"ne yönelik başvuru yapıldığı belirtildi.Kararda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) içtihatları göz önünde bulundurulduğunda, "Belediye başkanlığı yönünden seçim sonucu ortaya çıkmış olup itirazen veya resen yapılacak incelemeyle seçilme yeterliliğinin bulunmadığı tespit edildiğinde, 2972 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca kişiye dayalı çoğunluk esasına göre kendilerinden sonra gelen kişinin seçilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiği" bildirildi.Kanuni dayanak ve emsal mahiyetteki YSK'nin kararları doğrultusunda somut olayın değerlendirilmesi için başvuru kapsamında DEM Parti adayı olarak seçime katılan Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen tüm kararların gönderilmesinin istendiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:Kararda, "Bu haliyle seçim tarihi itibarıyla usule uygun verilmiş bir memnu hakların iadesi kararı mevcut olmadığından itirazın kabulüne, DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği taşımadığı 298 sayılı Kanun'un 130. maddesinde öngörülen süreler içinde tespit edildiğinden sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine karar vermek gerekmiştir. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığından seçilmemiş sayılmasına, sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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