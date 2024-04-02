https://sputniknews.com.tr/20240402/ev-sahipleri-ve-kiracilar-dikkat-bakan-simsek-tarih-vererek-son-uyariyi-yapti-1082382209.html

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları hatırlatarak sosyal medya... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:51+0300

2024-04-02T12:51+0300

2024-04-02T12:51+0300

ekonomi

mehmet şimşek

beyanname

kira beyannamesi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sözleşmesi

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Bu yıl, Tükiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Son beyanname tarihiSon beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.Kira geliri vergisi art ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, beyanname, kira beyannamesi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi