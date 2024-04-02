Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı

Türkiye
Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerdeki yankısı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu ve girişimcilerin küresel pazara açılabilmesi için tavsiyeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yerel seçim sonuçlarına yabancıların yorumları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim Türkiye gündemine gelecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:32
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240402/ev-sahipleri-ve-kiracilar-dikkat-bakan-simsek-tarih-vererek-son-uyariyi-yapti-1082382209.html
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları hatırlatarak sosyal medya... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:51+0300
2024-04-02T12:51+0300
ekonomi
mehmet şimşek
beyanname
kira beyannamesi
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078663345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93b3f2c8e19a7a8e55008db1f7629f00.jpg
Bu yıl, Tükiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Son beyanname tarihiSon beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.Kira geliri vergisi art ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240326/en-uygun-konut-kredisi-belli-oldu-tablo-terse-dondu-1082047025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078663345_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_89b5242a6c4d890ee2ccc2833329c218.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, beyanname, kira beyannamesi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi
mehmet şimşek, beyanname, kira beyannamesi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı

12:51 02.04.2024
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Harun Özalp
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları hatırlatarak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Bu yıl, Tükiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.
Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."

Son beyanname tarihi

Son beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.
Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.
Kira geliri vergisi art ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
EKONOMİ
Ev almak isteyenler dikkat: En uygun konut kredisi belli oldu
26 Mart, 09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала