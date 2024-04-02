https://sputniknews.com.tr/20240402/ev-sahipleri-ve-kiracilar-dikkat-bakan-simsek-tarih-vererek-son-uyariyi-yapti-1082382209.html
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları hatırlatarak sosyal medya... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:51+0300
2024-04-02T12:51+0300
2024-04-02T12:51+0300
ekonomi
mehmet şimşek
beyanname
kira beyannamesi
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
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Bu yıl, Tükiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Son beyanname tarihiSon beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.Kira geliri vergisi art ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240326/en-uygun-konut-kredisi-belli-oldu-tablo-terse-dondu-1082047025.html
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mehmet şimşek, beyanname, kira beyannamesi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi
mehmet şimşek, beyanname, kira beyannamesi, kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Bakan Şimşek tarih vererek son uyarıyı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaları hatırlatarak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Bu yıl, Tükiye genelinde kira geliri beyannameleri vermeyen ev sahiplerinin tespit edilmesine yönelik içinde kiracıların beyanlarının da bulunduğu çok yönlü çalışmalar yürütüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.
Bakan Şimşek, mesajında 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.
2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."
Son beyanname verme tarihi 1 Nisan'dan 5 Nisan'a kadar uzatıldı.
Beyannamesini vermeyen ya da eksik verenlere yönelik yaptırımların yapılması bekleniyor.
Kira geliri vergisi art ve temmuz olmaz üzere iki taksitle ödenebiliyor.