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Altında yeni rekor: Fed yetkililerinin 'faiz mesajı' sonrası tırmanışa geçti
Altında yeni rekor: Fed yetkililerinin 'faiz mesajı' sonrası tırmanışa geçti
Sputnik Türkiye
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini söylemesinin ardından ons altını rekor... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T09:03+0300
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Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly Salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun 'çok fazla değişmediğini' kaydetti.Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldularMester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının 'yakın bir karar' olduğunu da vurguladı.San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi 'çok makul bir temel' olarak nitelendirirken, "Hala yapacak daha çok işimiz var" dedi. Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.Altından yeni rekorİki Fed yetkilisinin ABD merkez bankasının 2024 yılında hala üç kez faiz indirimi yapmasını beklediklerini söylemesiyle altın yeni bir rekor seviyeye taşıdı ve gümüş iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da değerli metallerin görünümünü iyileştirdi.Külçe ons başına 2 bin 288 doların üzerinde yeni bir zirveye yükselirken, gümüş ise ons başına 26 doların üzerine çıktı.Altın bu yıl neredeyse yüzde 11 oranında değer kazanarak, ABD'de faiz oranlarının düşeceği beklentileriyle bu süreçte rekorlara imza attı. Yine de, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler, Fed'in yapacağı herhangi bir kesintinin muhtemel zamanlaması konusunda bazı şüphelere yol açıyor.Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde konuşması planlanıyor ve potansiyel olarak politika görünümüne dair yeni bilgiler sunacak.Spot altın, 2.288,40 dolara dokunduktan sonra Singapur saati ile 09.52'de ons başına 2,281,29 dolarda sabit kaldı. Gümüş ons başına 26.34 dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek gün içi seviyesine yükseldi.
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fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), altın, jerome powell, ons altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın
fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), altın, jerome powell, ons altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın

Altında yeni rekor: Fed yetkililerinin 'faiz mesajı' sonrası tırmanışa geçti

09:03 03.04.2024
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini söylemesinin ardından ons altını rekor seviyelere taşıdı.
Fed yetkilileri Loretta Mester ve Mary Daly Salı günü 2024 yılı için üç faiz indiriminin hala muhtemel olduğunun sinyalini verirken, Mester Haziran ayında bir faiz indiriminin olası olduğunu ima etti.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun 'çok fazla değişmediğini' kaydetti.
Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.

2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular

Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hala uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının 'yakın bir karar' olduğunu da vurguladı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi 'çok makul bir temel' olarak nitelendirirken, "Hala yapacak daha çok işimiz var" dedi. Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.

Altından yeni rekor

İki Fed yetkilisinin ABD merkez bankasının 2024 yılında hala üç kez faiz indirimi yapmasını beklediklerini söylemesiyle altın yeni bir rekor seviyeye taşıdı ve gümüş iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da değerli metallerin görünümünü iyileştirdi.
Külçe ons başına 2 bin 288 doların üzerinde yeni bir zirveye yükselirken, gümüş ise ons başına 26 doların üzerine çıktı.
Altın bu yıl neredeyse yüzde 11 oranında değer kazanarak, ABD'de faiz oranlarının düşeceği beklentileriyle bu süreçte rekorlara imza attı. Yine de, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler, Fed'in yapacağı herhangi bir kesintinin muhtemel zamanlaması konusunda bazı şüphelere yol açıyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü ilerleyen saatlerde konuşması planlanıyor ve potansiyel olarak politika görünümüne dair yeni bilgiler sunacak.
Spot altın, 2.288,40 dolara dokunduktan sonra Singapur saati ile 09.52'de ons başına 2,281,29 dolarda sabit kaldı. Gümüş ons başına 26.34 dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek gün içi seviyesine yükseldi.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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