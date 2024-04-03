AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak
19:17 03.04.2024 (güncellendi: 19:45 03.04.2024)
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166seçim - sandık - oy - seçmen
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166
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İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi.
AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad aşu ifadeleri kullandı:
Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!
Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 3, 2024
Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım…