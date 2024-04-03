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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-parti-itiraz-etmisti-beykozda-tum-sandiklar-yeniden-sayilacak-1082437773.html
AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak
AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T19:17+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
itiraz
itiraz
istanbul il seçim kurulu
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İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad aşu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partinin-itirazi-kabul-edildi-dem-partinin-kazandigi-ilcede-secim-tekrar-edilecek-1082406286.html
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ak parti, itiraz, itiraz, istanbul il seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri
ak parti, itiraz, itiraz, istanbul il seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri

AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak

19:17 03.04.2024 (güncellendi: 19:45 03.04.2024)
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166seçim - sandık - oy - seçmen
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / ERHAN ERDOĞAN - ZEYNEP TAŞTAN-AW174166
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İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi.
AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad aşu ifadeleri kullandı:
Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
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