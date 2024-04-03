https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-parti-itiraz-etmisti-beykozda-tum-sandiklar-yeniden-sayilacak-1082437773.html

AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak

AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T19:17+0300

2024-04-03T19:17+0300

2024-04-03T19:45+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

itiraz

itiraz

istanbul il seçim kurulu

31 mart yerel seçimleri

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İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad aşu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partinin-itirazi-kabul-edildi-dem-partinin-kazandigi-ilcede-secim-tekrar-edilecek-1082406286.html

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ak parti, itiraz, itiraz, istanbul il seçim kurulu, 31 mart yerel seçimleri