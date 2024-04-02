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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partinin-itirazi-kabul-edildi-dem-partinin-kazandigi-ilcede-secim-tekrar-edilecek-1082406286.html
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da AK Parti'nin itirazı üzerine, DEM Parti'nin kazandığı Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T23:49+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
şanlıurfa
ak parti
seçim
sandık
şaibe
ömer öcalan
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partiden-gaziosmanpasa-ve-beykoz-secim-sonuclarina-itiraz-1082405262.html
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şanlıurfa, ak parti, seçim, sandık, şaibe, ömer öcalan
şanlıurfa, ak parti, seçim, sandık, şaibe, ömer öcalan

AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek

23:49 02.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148
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Şanlıurfa'da AK Parti'nin itirazı üzerine, DEM Parti'nin kazandığı Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.
AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.
Türkiye genelinde oy sayma işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'den Gaziosmanpaşa ve Beykoz seçim sonuçlarına itiraz
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