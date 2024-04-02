https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partinin-itirazi-kabul-edildi-dem-partinin-kazandigi-ilcede-secim-tekrar-edilecek-1082406286.html
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da AK Parti'nin itirazı üzerine, DEM Parti'nin kazandığı Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T23:49+0300
2024-04-02T23:49+0300
2024-04-02T23:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
şanlıurfa
ak parti
seçim
sandık
şaibe
ömer öcalan
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partiden-gaziosmanpasa-ve-beykoz-secim-sonuclarina-itiraz-1082405262.html
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şanlıurfa, ak parti, seçim, sandık, şaibe, ömer öcalan
şanlıurfa, ak parti, seçim, sandık, şaibe, ömer öcalan
AK Parti'nin itirazı kabul edildi: DEM Parti’nin kazandığı ilçede seçim tekrar edilecek
Şanlıurfa'da AK Parti'nin itirazı üzerine, DEM Parti'nin kazandığı Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar verildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.
AK Parti yetkilileri, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yapılan incelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.