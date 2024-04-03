https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/abdli-eski-istihbaratci-tarih-verdi-zelenskiy-rejimi-dusuyor-mu-1082432670.html
ABD'li eski istihbaratçı tarih verdi: Zelenskiy rejimi düşüyor mu?
ABD'li eski istihbaratçı tarih verdi: Zelenskiy rejimi düşüyor mu?
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin birkaç ay içinde... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T16:06+0300
2024-04-03T16:06+0300
2024-04-03T16:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
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sıkıyönetim
hükümet
devlet başkanlığı seçimleri
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Ask the Inspector adlı programın konuğu olan Ritter, Ukrayna'da Zelenskiy döneminin sona ereceğine dair bir öngörüde bulundu."Mayıs veya Haziran'a doğru Zelenskiy rejiminin sona erdiğini göreceğimizi düşünüyorum" diyen Ritter, Zelenskiy'in devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemediğine ve görev süresinin Mayıs sonunda dolacağına dikkat çekti.Kiev rejiminin durumunu Ukrayna ordusunun cephedeki çöküşünden dolayı da 'umutsuz vaka' olarak niteleyen Ritter, "Zelenskiy, Fransız veya Polonyalı birlikler olsun ya da NATO'nun müdahale kararı olsun, bir mucize beklentisi içinde zamana oynuyor" vurgusu yaptı.Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024'te yapılması ve yeni seçilen devlet başkanının Mayıs ayında göreve başlaması gerekiyordu. Ancak Zelenskiy, sıkıyönetim ve genel seferberlik bahanesiyle seçimleri iptal etme kararı almış, şu anda seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunarak bu konunun bir kenara bırakılması gerektiğini belirtmişti.Buna karşılık eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy'in yetkilerinin 21 Mayıs'ta sona ereceğini söylemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Moskova'nın Zelenskiy'in görev süresinin Mayıs ayında sona ermesiyle ilgili durumu analiz ederek bu konudaki tutumunu açıklayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kievde-siradisi-kadro-degisimi-suruyor-zelenskiy-dereyi-gecerken-neden-at-degistiriyor-1082420785.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, abd, scott ritter, sıkıyönetim, hükümet, devlet başkanlığı seçimleri
ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, abd, scott ritter, sıkıyönetim, hükümet, devlet başkanlığı seçimleri
ABD'li eski istihbaratçı tarih verdi: Zelenskiy rejimi düşüyor mu?
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin birkaç ay içinde düşeceğini ifade etti.
Ask the Inspector adlı programın konuğu olan Ritter, Ukrayna'da Zelenskiy döneminin sona ereceğine dair bir öngörüde bulundu.
"Mayıs veya Haziran'a doğru Zelenskiy rejiminin sona erdiğini göreceğimizi düşünüyorum" diyen Ritter, Zelenskiy'in devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemediğine ve görev süresinin Mayıs sonunda dolacağına dikkat çekti.
Kiev rejiminin durumunu Ukrayna ordusunun cephedeki çöküşünden dolayı da 'umutsuz vaka' olarak niteleyen Ritter, "Zelenskiy, Fransız veya Polonyalı birlikler olsun ya da NATO'nun müdahale kararı olsun, bir mucize beklentisi içinde zamana oynuyor" vurgusu yaptı.
Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2024'te yapılması ve yeni seçilen devlet başkanının Mayıs ayında göreve başlaması gerekiyordu. Ancak Zelenskiy, sıkıyönetim ve genel seferberlik bahanesiyle seçimleri iptal etme kararı almış, şu anda seçimler için 'doğru zaman olmadığını' savunarak bu konunun bir kenara bırakılması gerektiğini belirtmişti.
Buna karşılık eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov,
Zelenskiy'in yetkilerinin 21 Mayıs'ta sona ereceğini söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Moskova'nın Zelenskiy'in görev süresinin Mayıs ayında sona ermesiyle ilgili durumu analiz ederek bu konudaki tutumunu açıklayacağını ifade etmişti.