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7.4'lük depremin görüntüleri ortaya çıktı: Metro beşik gibi sallandı, havuz suyu taştı
7.4'lük depremin görüntüleri ortaya çıktı: Metro beşik gibi sallandı, havuz suyu taştı
Sputnik Türkiye
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği depremin görüntüleri ise sarsıntının boyutunu... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirdi.34,8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi yaralandı.6,4 büyüklüğünde ikinci bir depremUSGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini bildirdi.USGS verilerine göre, 6,4'lük artçı depremin dışında 4,7 ila 5,7 büyüklüğünde 27 artçı sarsıntı daha kaydedildi.125 bina hasar gördüDepremde Hualien ve diğer kentlerde toplam 125 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirildi.Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu yer yer meydana gelen çöküntüler nedeniyle ulaşıma kapandı, Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nın tavanının bir kısmı çöktü.Hualien çevresinde ve Ada'nın iç kesimlerindeki çok sayıda kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
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deprem, tayvan, bina, bina çökmesi, çöken bina, artçı, hualien
deprem, tayvan, bina, bina çökmesi, çöken bina, artçı, hualien

7.4'lük depremin görüntüleri ortaya çıktı: Metro beşik gibi sallandı, havuz suyu taştı

15:16 03.04.2024
© AA / Taiwan Central News AgencyTayvan'da deprem
Tayvan'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA / Taiwan Central News Agency
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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 kişinin hayatını kaybettiği depremin görüntüleri ise sarsıntının boyutunu daha da iyi anlamayı sağladı. Depreme metroda yakalananlar sakin davranmaya çalıştı, beşik gibi sallanan metroda tutunmakta zorlandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirdi.
34,8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki yerleşimlerde hasar oluştu, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi yaralandı.

6,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem

USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini bildirdi.
USGS verilerine göre, 6,4'lük artçı depremin dışında 4,7 ila 5,7 büyüklüğünde 27 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

125 bina hasar gördü

Depremde Hualien ve diğer kentlerde toplam 125 binanın hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirildi.
Hualien'in doğu kıyısındaki Suhua Otoyolu yer yer meydana gelen çöküntüler nedeniyle ulaşıma kapandı, Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nın tavanının bir kısmı çöktü.
Hualien çevresinde ve Ada'nın iç kesimlerindeki çok sayıda kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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Tayvan'da 7.4 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe deprem: Bölgedeki ülkeler için Tsunami alarmı verildi
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