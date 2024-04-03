https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/22-yasinda-turkiyenin-en-genc-kadin-baskan-olan-zeynep-celikten-ilk-vaatleri-belli-oldu-1082414451.html

22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın başkanı olan Zeynep Çelik'ten açıklama: İlk vaatleri belli oldu

22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın başkanı olan Zeynep Çelik'ten açıklama: İlk vaatleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimi kazanan bağımsız aday Zeynep Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T08:47+0300

2024-04-03T08:47+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

zeynep çelik

belediye

belediye meclisi

belediye başkanı

mazbata

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Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, bağımsız olarak girdiği mahalli idareler seçimlerinde kazanan isim olmuştu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.Bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlaması beklenen Zeynep Çelik, “22 yaşındayım. Doğma büyüme Kalkımlıyım. Buranın sorunlarını gördüm ve aday oldum. Destekçilerimle birlikte çok çabaladık, uğraştık ve kazandık” dedi. Projelerini anlatan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Çelik, “Doğalgaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/en-genc-belediye-baskanlari-cankaya-belediyesine-31-yasinda-bodruma-30-yasinda-baskan-1082377291.html

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