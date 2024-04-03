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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın başkanı olan Zeynep Çelik'ten açıklama: İlk vaatleri belli oldu
22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın başkanı olan Zeynep Çelik'ten açıklama: İlk vaatleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimi kazanan bağımsız aday Zeynep Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T08:47+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
zeynep çelik
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belediye başkanı
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Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, bağımsız olarak girdiği mahalli idareler seçimlerinde kazanan isim olmuştu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.Bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlaması beklenen Zeynep Çelik, “22 yaşındayım. Doğma büyüme Kalkımlıyım. Buranın sorunlarını gördüm ve aday oldum. Destekçilerimle birlikte çok çabaladık, uğraştık ve kazandık” dedi. Projelerini anlatan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Çelik, “Doğalgaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/en-genc-belediye-baskanlari-cankaya-belediyesine-31-yasinda-bodruma-30-yasinda-baskan-1082377291.html
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22 yaşında Türkiye'nin en genç kadın başkanı olan Zeynep Çelik'ten açıklama: İlk vaatleri belli oldu

08:47 03.04.2024 (güncellendi: 08:51 03.04.2024)
© İHATürkiye'nin en genç kadın belediye başkanı zeynep çelik
Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı zeynep çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde seçimi kazanan bağımsız aday Zeynep Çelik, Türkiye’nin en genç kadın belediye başkanı oldu.
Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, bağımsız olarak girdiği mahalli idareler seçimlerinde kazanan isim olmuştu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
Bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlaması beklenen Zeynep Çelik, “22 yaşındayım. Doğma büyüme Kalkımlıyım. Buranın sorunlarını gördüm ve aday oldum. Destekçilerimle birlikte çok çabaladık, uğraştık ve kazandık” dedi.
Projelerini anlatan Türkiye’nin en genç Belediye Başkanı Çelik, “Doğalgaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz” dedi.
Hüseyin Can Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
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