Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama

Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil, böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil, böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.

"Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. "Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.

"Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. "Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır.