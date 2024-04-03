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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin "Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T20:32+0300
2024-04-03T20:39+0300
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1082439474.jpg?1712165980
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarında bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama

20:32 03.04.2024 (güncellendi: 20:39 03.04.2024)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin "Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarında bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yangın faciası yaşadık. Bu faciada rızkının peşinde koşan 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Faciayla ilgili gerekli idari ve adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dâhil, böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali ve kusuru varsa hepsinin de üzerine kararlılıkla gidilecektir.
"Bu seçimler, milli iradenin gücünün yanı sıra her seçim döneminde gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur.
"Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır.
Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.
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