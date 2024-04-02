https://sputniknews.com.tr/20240402/yurt-disindan-getirilen-cep-telefonlari-icin-yeni-duzenleme-sure-degisti-1082369197.html

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenleme: Süre değişti

Sputnik Türkiye

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Yeni... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T06:54+0300

2024-04-02T06:54+0300

2024-04-02T06:54+0300

türkiye

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

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yurt dışından cep telefonu getirme şartları