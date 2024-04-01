https://sputniknews.com.tr/20240401/chpnin-aday-gostermedigi-datcadan-bagimsiz-olarak-secime-giren-mesut-yar-ne-kadar-oy-aldi-1082359987.html

CHP'nin aday göstermediği Datça'dan bağımsız olarak seçime giren Mesut Yar ne kadar oy aldı?

CHP'nin aday göstermediği Datça'dan bağımsız olarak seçime giren Mesut Yar ne kadar oy aldı?

Sputnik Türkiye

Datça Belediyesi’nde bağımsız aday olan Mesut Yar'ın oy oranı belli oldu. Televizyoncu ve sunucu Yar, yüzde 7.65 oy alarak sandıktan 3. çıktı. 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T17:23+0300

2024-04-01T17:23+0300

2024-04-01T17:24+0300

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Aday adaylığı sürecinde CHP’den aday gösterilmediği Datça Belediyesi’nde bağımsız aday olan Mesut Yar, listenin üçüncü sırasında yer aldı.CHP adayı Aytaç Kurt'un yüzde 45.62 oy, MHP adayı Feyzullah Gülada'nın yüzde 38.72 oy aldığı seçimlerde Mesut Yar ise yüzde bin 229 oy ile yüzde 7.65 aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240401/tip-cankaya-belediye-baskan-adayi-irfan-degirmenci-kac-oy-aldi--1082348766.html

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