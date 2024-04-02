https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/yeniden-refah-partili-kilictan-erken-secim-aciklamasi-1082401880.html

Yeniden Refah Partili Kılıç'tan erken seçim açıklaması

Yeniden Refah Partili Kılıç'tan erken seçim açıklaması

Sputnik Türkiye

MYK sonrası soruları yanıtlayan Yeniden Refah Partili Suat Kılıç, erken seçimi konuşmak için çok erken olduğunu ve Türkiye'nin erken seçimi değil, ekonomiyi... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T19:57+0300

2024-04-02T19:57+0300

2024-04-02T20:34+0300

suat kılıç

politika

erken seçim

yerel seçimler

31 mart yerel seçimleri

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ele alındığını, Yozgat ve Şanlıurfa başta olmak üzere sandık sonuçlarına itiraz edilen, tartışmaların yaşandığı illerin olduğunu, sayım çalışmalarının yapıldığını söyledi.Suat Kılıç, sandıklar tekrar sayılırken kamu görevlilerinin sandığa yansıyan iradenin korunması ve üzerlerine düşen vazifenin idrakinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Tartışmalı il, ilçe, belde ve sandıklar bir kenarda tutulduğunda partimizin girmiş olduğu ilk yerel seçimden bir büyükşehir, bir il ve 66 belediye kazanarak çıkmış olması büyük bir kazanımdır, büyük bir başarıdır. Bu kazanılan belediyelerde yeni bir dönem başlamıştır. Milli görüş ve ahlaklı belediyecilik anlayışı hakim olmuştur" ifadesini kullandı.Partisinin kuruluşunun 5. yılında girdikleri ilk yerel seçimde 'yüzde 6,98 oy oranıyla 3. sırada' yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kılıç, bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür etti.Kılıç, "Bu sonuçla, partimiz olası bir milletvekili seçiminde bugün itibarıyla baraj problemini tek başına geride bırakmış ve sadece yüzde 7 oy oranına ulaşmakla kalınmamıştır, aynı zamanda seçim sürecinin zor koşulları da çoktan aşılmıştır" diye konuştu.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, bir soru üzerine, bugün erken seçimi konuşmak için çok erken olduğunu ve Türkiye'nin erken seçimi değil, ekonomiyi konuşması gerektiğini vurguladı.'Emanet oylar çok kısa bir süre içerisinde gerçek adreslerine dönecektir'Yeniden Refah Partili Kılıç, "Sağdan sola bu seçimde oy kaymaları oldu. CHP'li adaylar bu oyların emanet olduğunu bilerek hareket etmek durumunda. Bu oyların emanet olduğu gerçeğinin idrakinde olmazlarsa bu emanet oylar çok kısa bir süre içerisinde gerçek adreslerine dönecektir" değerlendirmesinde bulundu.Kılıç, AK Parti'den kendilerine 'bir anayasa değişikliği için teklif gelirse cevaplarının ne olacağı' yönündeki soruya, şöyle yanıt verdi:

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suat kılıç, erken seçim, yerel seçimler, 31 mart yerel seçimleri