https://sputniknews.com.tr/20240401/yargitay-baskani-secimin-11-turunda-da-belirlenemedi-1082356248.html

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:50+0300

2024-04-01T15:50+0300

2024-04-01T15:50+0300

türkiye

yargıtay

mehmet akarca

seçim

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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11. turda da sonuç çıkmadı.Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240327/yargitay-baskani-altinci-turda-da-secilemedi-1082089091.html

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