https://sputniknews.com.tr/20240402/pkk-sizi-tukurugunde-bogar-demisti-vanda-kazanan-dem-partili-zeydanin-secilme-hakki-geri-alindi-1082383372.html
Van'da kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı
Van'da kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alındığı açıklandı. Daha önce "PKK sizi tükürüğünde... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından olan Abdullah Zeydan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Van'da oyların yüzde 55.48'ini alarak başkan seçilen Zeydan'ın partisi kentteki tüm ilçe belediyelerini de kazanmıştı.DEM Parti'den tepki: 'Halk iradesi yok sayıldı'DEM Parti bugün yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala idari bir yazıyla, 2022’de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı.Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.Buna göre yetkili savcılık, bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.Açıklamaya göre, mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.DEM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Abdullah Zeydan kimdir?2015 yılında PKK'nın hendek operasyonlarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.Bu olayla ilgili Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleriyle biliniyordu.Abdullah Zeydan yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Zeydan, 2016 yılında 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.2022'de serbest kalmıştıTutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.Mahkeme, Zeydan’ın ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.
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Van'da kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı
13:17 02.04.2024 (güncellendi: 13:30 02.04.2024)
31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alındığı açıklandı. Daha önce "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleriyle bilinen ve tekrar gündeme gelen Zeydan, 2016 yılında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından olan Abdullah Zeydan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı. Van'da oyların yüzde 55.48'ini alarak başkan seçilen Zeydan'ın partisi kentteki tüm ilçe belediyelerini de kazanmıştı.
DEM Parti'den tepki: 'Halk iradesi yok sayıldı'
DEM Parti bugün yayınladığı açıklamasında, Adalet Bakanlığı’nın, 29 Mart’ta mesai bitimine 5 dakika kala idari bir yazıyla, 2022’de memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini açıkladı.
Memnu haklar, daha önce ceza almış kişilerin seçme ve seçilme hakları dahil bazı haklarını tanımlamak için kullanılıyor.
Buna göre yetkili savcılık, bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu.
Açıklamaya göre, mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Kararı, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da hemen Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi.
DEM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz."
2015 yılında PKK'nın hendek operasyonlarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu.
Bu olayla ilgili Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleriyle biliniyordu.
Abdullah Zeydan yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar. Ateşle oyunuyorsunuz, bu anlaşılmaz tekçi, zihniyetçi iktidar hırsından vazgeçin.
Zeydan, 2016 yılında 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Tutuklanan Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmıştı.
Mahkeme, Zeydan’ın ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı davada Yargıtay’ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine ‘örgüt propagandası yapmak’tan 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘örgüte yardım etmek’ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.