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Tamer Mandalinci kimdir?
Tamer Mandalinci kimdir?
Sputnik Türkiye
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci oldu. Ahmet Aras'ın yerine seçilen Mandalinci kimdir? 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:17+0300
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Bodrum Belediye Başkanı 30 yaşındaki Tamer Mandalinci oldu.Tamer Mandalinci kimdir?1994'te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya gelen Tamer Mandalinci, ilk, orta ve lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile yaklaşık 3,5 ay ABD’nin Texas eyaletinin New Braunfels şehrinde çalışma ve yabancı dil öğrenimini geliştirme imkanı buldu.2018'de Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Mandalinci, serbest mimarlık yaptı. Siyasi hayatına 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayı olarak başlayan Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisine en genç üye olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Mandalinci evlidir.
https://sputniknews.com.tr/20240402/tuzla-belediye-baskani-eren-ali-bingol-kimdir-1082379667.html
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bodrum, bodrum, bodrum belediyesi, ahmet aras, tamer mandalinci
bodrum, bodrum, bodrum belediyesi, ahmet aras, tamer mandalinci

Tamer Mandalinci kimdir?

12:17 02.04.2024
© FotoğrafTamer Mandalinci
Tamer Mandalinci - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Fotoğraf
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci oldu. Ahmet Aras'ın yerine seçilen Mandalinci kimdir?
Bodrum Belediye Başkanı 30 yaşındaki Tamer Mandalinci oldu.

Tamer Mandalinci kimdir?

1994'te Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'nde dünyaya gelen Tamer Mandalinci, ilk, orta ve lise öğrenimimi Turgutreis ve Bodrum’da tamamladı.
2013 yılında Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimine başlayan Mandalinci, 2016 yılında Yurt Dışı Eğitim Programı ile yaklaşık 3,5 ay ABD’nin Texas eyaletinin New Braunfels şehrinde çalışma ve yabancı dil öğrenimini geliştirme imkanı buldu.
2018'de Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Mandalinci, serbest mimarlık yaptı.
Siyasi hayatına 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayı olarak başlayan Mandalinci, Bodrum Belediye Meclisine en genç üye olarak seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Mandalinci evlidir.
Eren Ali Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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