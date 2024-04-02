https://sputniknews.com.tr/20240402/son-darbe-basin-ozgurlugune-vuruldu-israil-al-jazeerayi-ulkede-yasaklayacagini-duyurdu--1082378593.html
Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu
Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurma yasanını meclisten geçirdi. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:54+0300
2024-04-02T11:54+0300
2024-04-02T11:54+0300
israil- filistin çatışması
al jazeera
al jazeera arabic
al jazeera türk
katar
knesset
israil parlamentosu (knesset)
gazze
gazze şeridi
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İsrail Parlamentosu Knesset, Katar devletine bağlı Al Jazeera kanalının İsrail'deki yayını durdurması sürecini onayladı. İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre "Gazze'deki savaşla ilgili haber yapma" gerekçesiyle yasaklanması öngörülen yasağa 71 milletvekili destek verirken, 10 milletvekili ise karşı çıktı. Yasa, hükümet başkanının içeriğinin ülke güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine ikna olması halinde, başbakanın onayıyla iletişim bakanına İsrail'de yayın yapan yabancı bir kanalın kapatılması emrini verme yetkisi tanıyor.Netanyahu'nun da desteklediği yasanın tüm organlardan geçmesi halinde Al Jazeera'nın hızlı bir şekilde ülkede yayına kapatılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
katar
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al jazeera, al jazeera arabic, al jazeera türk, katar, knesset, israil parlamentosu (knesset), gazze, gazze şeridi, hamas, haaretz
al jazeera, al jazeera arabic, al jazeera türk, katar, knesset, israil parlamentosu (knesset), gazze, gazze şeridi, hamas, haaretz
Son darbe basın özgürlüğüne vuruldu: İsrail, Al Jazeera'yı ülkede yasaklayacağını duyurdu
İsrail, Al Jazeera medya kuruluşunun ülkedeki tüm faaliyetlerini durdurma yasanını meclisten geçirdi.
İsrail Parlamentosu Knesset, Katar devletine bağlı Al Jazeera kanalının İsrail'deki yayını durdurması sürecini onayladı.
İsrailli Haaretz gazetesinin haberine göre "Gazze'deki savaşla ilgili haber yapma" gerekçesiyle yasaklanması öngörülen yasağa 71 milletvekili destek verirken, 10 milletvekili ise karşı çıktı. Yasa, hükümet başkanının içeriğinin ülke güvenliğini doğrudan tehdit ettiğine ikna olması halinde, başbakanın onayıyla iletişim bakanına İsrail'de yayın yapan yabancı bir kanalın kapatılması emrini verme yetkisi tanıyor.
Netanyahu'nun da desteklediği yasanın tüm organlardan geçmesi halinde Al Jazeera'nın hızlı bir şekilde ülkede yayına kapatılması bekleniyor.