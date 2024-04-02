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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi İsrail'i uyardı: 'Bu haksız suç cevapsız kalmayacak'
İran Cumhurbaşkanı Reisi İsrail'i uyardı: 'Bu haksız suç cevapsız kalmayacak'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağı sözünü... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:25+0300
2024-04-02T11:26+0300
dünya
iran
ibrahim reisi
israil
şam
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açıklama
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, 'gaspçı Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki diplomatik binasına saldırarak işlediği terör suçuyla uluslararası hukuku küstahça ihlal ettiğini' söyledi.'Uluslararası kuralları küstahça ihlal eden insanlık dışı saldırıyı' kınayan Reisi, İsrail rejiminin direniş cephesi karşısında üst üste aldığı yenilgiler ve başarısızlıkların ardından hayatta kalma çabasıyla kör suikast saldırılarına başvurduğunu söyledi.İran Cumhurbaşkanı, 'Siyonist rejimin bu tür insanlık dışı önlemlerle uğursuz hedeflerine ulaşamayacağını ve direniş cephesinin artan gücü ve özgür ulusların gayrimeşru doğasına karşı nefret ve tiksintisiyle yüzleşmek zorunda kalacağını akılda tutması gerektiğini' sözlerine ekledi.Reisi açıklamasında İsrail'i uyararak "Bu haksız suç cevapsız kalmayacak" dedi.Ne olmuştu?1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240402/iran-samdaki-konsoloslugumuza-saldiriya-karsilik-verme-hakkimiz-var-1082372045.html
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iran, ibrahim reisi, israil, şam, saldırı, açıklama
iran, ibrahim reisi, israil, şam, saldırı, açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi İsrail'i uyardı: 'Bu haksız suç cevapsız kalmayacak'

11:25 02.04.2024 (güncellendi: 11:26 02.04.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağı sözünü verdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, 'gaspçı Siyonist rejimin İran'ın Şam'daki diplomatik binasına saldırarak işlediği terör suçuyla uluslararası hukuku küstahça ihlal ettiğini' söyledi.
'Uluslararası kuralları küstahça ihlal eden insanlık dışı saldırıyı' kınayan Reisi, İsrail rejiminin direniş cephesi karşısında üst üste aldığı yenilgiler ve başarısızlıkların ardından hayatta kalma çabasıyla kör suikast saldırılarına başvurduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı, 'Siyonist rejimin bu tür insanlık dışı önlemlerle uğursuz hedeflerine ulaşamayacağını ve direniş cephesinin artan gücü ve özgür ulusların gayrimeşru doğasına karşı nefret ve tiksintisiyle yüzleşmek zorunda kalacağını akılda tutması gerektiğini' sözlerine ekledi.
Reisi açıklamasında İsrail'i uyararak "Bu haksız suç cevapsız kalmayacak" dedi.

Ne olmuştu?

1 Nisan akşamı İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.
İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin ‘hızlı, doğrudan ve güçlü’ şekilde karşılık vereceğini söylemişti.
Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran’ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
İran: Şam’daki konsolosluğumuza saldırıya karşılık verme hakkımız var
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