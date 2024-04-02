https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html

Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?

Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?

Sputnik Türkiye

Yerel seçimlerin sonucunda birçok belediye yeni yönetimlere devredilirken, merakla beklenen maaşlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, yeni seçilen belediye... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T14:18+0300

2024-04-02T14:18+0300

2024-04-02T14:18+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla birçok belediyenin el değiştirdiği görüldü.30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu."Belediye başkanlarının maaşı ne kadar, Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak, Meclis üyeleri kaç para alacak, 2024 muhtar maaşları kaç TL" gibi soruların cevabı da belli oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.Belediye başkanlarının brüt maaşlarıBelediye meclis üyelerine her toplantı için huzur hakkıBelediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor.Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde 2 bin 663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3 bin 424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4 bin 565 TL ve 200 bin 1'in üzerinde olan belediyelerde ise 5 bin 707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9 bin 130 TL olarak uygulanıyor.Muhtarlar kaç TL maaş alacak?Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11 bin 223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17 bin 002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/muhtar-secim-sonuclari-2024-sorgulama-muhtarlik-secim-sonuclari-nereden-nasil-ogrenilir-1082370075.html

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