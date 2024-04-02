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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html
Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlerin sonucunda birçok belediye yeni yönetimlere devredilirken, merakla beklenen maaşlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, yeni seçilen belediye... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T14:18+0300
2024-04-02T14:18+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla birçok belediyenin el değiştirdiği görüldü.30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu."Belediye başkanlarının maaşı ne kadar, Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak, Meclis üyeleri kaç para alacak, 2024 muhtar maaşları kaç TL" gibi soruların cevabı da belli oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.Belediye başkanlarının brüt maaşlarıBelediye meclis üyelerine her toplantı için huzur hakkıBelediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor.Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde 2 bin 663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3 bin 424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4 bin 565 TL ve 200 bin 1'in üzerinde olan belediyelerde ise 5 bin 707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9 bin 130 TL olarak uygulanıyor.Muhtarlar kaç TL maaş alacak?Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11 bin 223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17 bin 002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/muhtar-secim-sonuclari-2024-sorgulama-muhtarlik-secim-sonuclari-nereden-nasil-ogrenilir-1082370075.html
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Seçimler sonuçlandı: Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?

14:18 02.04.2024
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA
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Yerel seçimlerin sonucunda birçok belediye yeni yönetimlere devredilirken, merakla beklenen maaşlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, yeni seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar ne kadar maaş alacak?
Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla birçok belediyenin el değiştirdiği görüldü.
30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu.
"Belediye başkanlarının maaşı ne kadar, Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak, Meclis üyeleri kaç para alacak, 2024 muhtar maaşları kaç TL" gibi soruların cevabı da belli oldu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.

Belediye başkanlarının brüt maaşları

Nüfusu 2.000.001’den fazla: 176 bin 735 TL
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144 bin 300 TL
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119 bin 670 TL
Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104 bin 453 TL
Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89 bin 235 TL
Nüfusu 50.001-100.000 arasında: 77.822 TL
Nüfusu 10.001-50.000 arasında: 62.605 TL
Nüfusu 10.000’e kadar olan: 54.996 TL
Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye meclis üyelerine her toplantı için huzur hakkı

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, belediye meclisleri tarafından belirleniyor.
Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde 2 bin 663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3 bin 424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4 bin 565 TL ve 200 bin 1'in üzerinde olan belediyelerde ise 5 bin 707 TL tutarında aylık brüt ödenek veriliyor. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödeniyor.
Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 2024 yılında 9 bin 130 TL olarak uygulanıyor.

Muhtarlar kaç TL maaş alacak?

Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11 bin 223 TL. Bu tutar net asgari ücret olan 17 bin 002 TL’ye tamamlanarak aylık maaş ödenecek.
Türkiye genelinde oy sayma işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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