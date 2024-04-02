https://sputniknews.com.tr/20240402/muhtar-secim-sonuclari-2024-sorgulama-muhtarlik-secim-sonuclari-nereden-nasil-ogrenilir-1082370075.html
Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Sputnik Türkiye
Türkiye, yeni dönem yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart günü sandıklara gitti, muhtarlar için de oylar kullanıldı. Seçmen ise mahalle muhtarı seçim... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T07:57+0300
2024-04-02T07:57+0300
2024-04-02T07:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
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kadın muhtar adayları
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31 mart yerel seçimleri
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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31 Mart Yerel Seçimleri gerçekleşti ve sonuçlar seçmenin gündeminde. Belediye başkanlığı kadar mahalle muhtarı seçim sonuçları da önem arz ediyor.Muhtarlık seçim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?31 Mart günü sandığa giden 61 milyondan fazla seçmen ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'nın internet adresinden görüntüleyebilecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde YSK.gov.tr ya da bu linkteki ekrandan sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.Muhtar mazbatası nasıl alınır?Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:Muhtar maaşı ne kadar?Ocak ayı asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlar şu şekilde:2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17 bin 2 TL2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18 bin 500 TL
https://sputniknews.com.tr/20240402/ibb-meclis-uye-sayilari-aciklandi-hangi-partiden-kac-uye-var-1082367188.html
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muhtar maaşı ne kadar, en düşük muhtar maaşı, en yüksek muhtar maaşı, muhtar mazbatası nasıl alınır, muhtarlık seçim sonuçları nereden nasıl öğrenilir, muhtarlık seçim sonuçları, muhtarlık seçim sonuçları 2024, muhtarlık seçim sonuçları 2024, muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir 2024
Muhtarlık seçim sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
07:57 02.04.2024 (güncellendi: 07:58 02.04.2024)
Türkiye, yeni dönem yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart günü sandıklara gitti, muhtarlar için de oylar kullanıldı. Seçmen ise mahalle muhtarı seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, muhtar sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
31 Mart Yerel Seçimleri gerçekleşti ve sonuçlar seçmenin gündeminde. Belediye başkanlığı kadar mahalle muhtarı seçim sonuçları da önem arz ediyor.
Muhtarlık seçim sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
31 Mart günü sandığa giden
61 milyondan fazla seçmen ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'nın internet adresinden
görüntüleyebilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor
.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
sonuçlandığı takdirde YSK.gov.tr
ya da bu linkteki ekrandan
sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Muhtar mazbatası nasıl alınır?
Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:
Seçimin başlama ve bitme tarihi,
Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,
Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,
Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,
Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)
Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,
Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.
Ocak ayı asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlar şu şekilde:
2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17 bin 2 TL
2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18 bin 500 TL