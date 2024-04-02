https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/diskten-1-mayis-karari-1082382468.html
DİSK'ten '1 Mayıs' kararı
DİSK'ten '1 Mayıs' kararı
Sputnik Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı. Çerkezoğlu "1 Mayıs 2024'te yüzümüzü Taksim'e... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:54+0300
2024-04-02T12:54+0300
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı.Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231215/resmi-gazetede-yayinlandi-aymden-dikkat-ceken-taksimde-1-mayis-karari-1078489440.html
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disk, 1 mayıs, 1 mayıs işçi bayramı, taksim
disk, 1 mayıs, 1 mayıs işçi bayramı, taksim
DİSK'ten '1 Mayıs' kararı
12:54 02.04.2024 (güncellendi: 14:10 02.04.2024)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı. Çerkezoğlu "1 Mayıs 2024'te yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz" ifadelerini kullandı.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın 1 Mayıs kararını açıkladı.
Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Taksim'in özgürleştirilmesi ülkemizde açıkça bir demokrasi bir meselesidir. Bu nedenle işçi sınıfının dünya çapında yürüttüğü demokrasi kampanyasına bizler 1 Mayıs'ta Taksim'de olma irademizle güç veriyoruz."