https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/oylar-esit-cikmisti-belediye-baskani-kura-ile-belirlenecek-1082387784.html

Oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kura ile belirlenecek

Oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kura ile belirlenecek

Sputnik Türkiye

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oyları Ardahan'ın Çıldır ilçesinde eşit çıkmıştı. Belediye başkanının... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T14:29+0300

2024-04-02T14:29+0300

2024-04-02T14:29+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

kars

çıldır

belediye

belediye başkanı

yerel seçimler

yerel seçimler 2024

31 mart yerel seçimleri

kura

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Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html

kars

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