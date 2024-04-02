https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/oylar-esit-cikmisti-belediye-baskani-kura-ile-belirlenecek-1082387784.html
Oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kura ile belirlenecek
Oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kura ile belirlenecek
Sputnik Türkiye
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oyları Ardahan'ın Çıldır ilçesinde eşit çıkmıştı. Belediye başkanının... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T14:29+0300
2024-04-02T14:29+0300
2024-04-02T14:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
kars
çıldır
belediye
belediye başkanı
yerel seçimler
yerel seçimler 2024
31 mart yerel seçimleri
kura
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Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/secimler-sonuclandi-belediye-baskanlari-meclis-uyeleri-ve-muhtarlar-ne-kadar-maas-alacak-1082385564.html
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kars, çıldır, belediye, belediye başkanı, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, kura
kars, çıldır, belediye, belediye başkanı, yerel seçimler, yerel seçimler 2024, 31 mart yerel seçimleri, kura
Oylar eşit çıkmıştı: Belediye başkanı kura ile belirlenecek
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oyları Ardahan'ın Çıldır ilçesinde eşit çıkmıştı. Belediye başkanının kurayla belirlenmesine karar verildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.
Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.