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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/oy-pusulasinda-hata-dsp-yerine-memleket-partisi-amblemi-basilmis-1082404204.html
Oy pusulasında hata: 'DSP yerine Memleket Partisi amblemi basılmış'
Oy pusulasında hata: 'DSP yerine Memleket Partisi amblemi basılmış'
Sputnik Türkiye
Samsun'un Bafra ilçesinde, oy pusulasında DSP yerine ilçede adayı olmayan Memleket Partisi'nin ambleminin yer alması nedeniyle Bafra İlçe Seçim Kurulu'na... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T22:08+0300
2024-04-02T22:08+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
demokratik sol parti (dsp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082302605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5b218410432d5bf74a0f6cd4c8a9cdc.jpg
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.Bafra Adliyesi'ne gelen Memleket Partisi İl Başkanı Recep Kılıç, Demokratik Sol Parti (DSP) Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ve İYİ Partililer, oy pusulasında DSP yerine Bafra'da aday gösterilmeyen Memleket Partisi'nin ambleminin yer alması nedeniyle Bafra İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Verdikleri itiraz dilekçesi sonrasında İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada "31 Mart yerel seçimlerinde Bafra'da oy pusulalarında hata ve usulsüzlük tespit edilmiştir. Bunun üzerine Memleket Partisi İl Başkanımız Recep Kılıç, bugün saat 11.00'de önce kendi adlarına olan hatayı erken fark ettikleri için itirazlarını yapmışlardır. Şu anda biz de itiraza yetkili olan Demokratik Sol Parti Başkanımız Bünyamin Diksoy'la beraber İYİ Parti adına belediye başkan adayı olan Hamdi Yıldız ve biz de itiraz dilekçelerimizi verdik. Bundan sonraki kanuni süreci birlikte bekleyeceğiz. Bize göre seçimin iptal sebebidir. Ciddi hatalar oluşmuştur. Oy pusulasında Bafra'da aday göstermeyen Memleket Partisi'nin amblemi kullanılmış, amblemi kullanılması gereken Demokrat Sol Parti'nin güvercin amblemi yerine de Memleket Partisi'nin amblemi ve ismi kullanılmıştır. Bafra'da 4 binin üzerindeki sandıklarda 6 binin üzerinde boş oy çıkmıştır. Seçmen partisinin amblemini görememiştir. Bunun harici iptalle beraber 6 binin üzerinde oy oluşmuş, 2 bin insanımız da bu olumsuzluklardan dolayı büyük bir ihtimalle sandığa gelmemiştir” dedi.DSP Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ise "Yanlışa yanlış demek bizim için her zaman önemlidir. İlkemizde bu vardır. Burada bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlığa ve usulsüzlüğe biz de yanlış demek için Bafra'ya geldik. Yaklaşık 20 bin gibi bir seçmenimiz sandığa gitmemiştir, 6 bine yakın seçmen boş oy kullanmıştır. Burada bir yanlışlık var. Buna itiraz yetkimiz kullandık. Takdir yüce mahkemenin diyelim, adalet yerini bulacaktır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.Basın açıklamalarının ardından partililer olaysız bir şekilde dağıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/mhp-kutahyada-secim-sonuclarina-itiraz-etti-1082403911.html
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demokratik sol parti (dsp)
demokratik sol parti (dsp)

Oy pusulasında hata: 'DSP yerine Memleket Partisi amblemi basılmış'

22:08 02.04.2024
© İHA / VELİ GÜRGAH-AW174164Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / VELİ GÜRGAH-AW174164
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Samsun'un Bafra ilçesinde, oy pusulasında DSP yerine ilçede adayı olmayan Memleket Partisi'nin ambleminin yer alması nedeniyle Bafra İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
Bafra Adliyesi'ne gelen Memleket Partisi İl Başkanı Recep Kılıç, Demokratik Sol Parti (DSP) Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ve İYİ Partililer, oy pusulasında DSP yerine Bafra'da aday gösterilmeyen Memleket Partisi'nin ambleminin yer alması nedeniyle Bafra İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
Verdikleri itiraz dilekçesi sonrasında İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamdi Yıldız basın açıklaması yaptı. Yıldız yaptığı açıklamada "31 Mart yerel seçimlerinde Bafra'da oy pusulalarında hata ve usulsüzlük tespit edilmiştir. Bunun üzerine Memleket Partisi İl Başkanımız Recep Kılıç, bugün saat 11.00'de önce kendi adlarına olan hatayı erken fark ettikleri için itirazlarını yapmışlardır. Şu anda biz de itiraza yetkili olan Demokratik Sol Parti Başkanımız Bünyamin Diksoy'la beraber İYİ Parti adına belediye başkan adayı olan Hamdi Yıldız ve biz de itiraz dilekçelerimizi verdik. Bundan sonraki kanuni süreci birlikte bekleyeceğiz. Bize göre seçimin iptal sebebidir. Ciddi hatalar oluşmuştur. Oy pusulasında Bafra'da aday göstermeyen Memleket Partisi'nin amblemi kullanılmış, amblemi kullanılması gereken Demokrat Sol Parti'nin güvercin amblemi yerine de Memleket Partisi'nin amblemi ve ismi kullanılmıştır. Bafra'da 4 binin üzerindeki sandıklarda 6 binin üzerinde boş oy çıkmıştır. Seçmen partisinin amblemini görememiştir. Bunun harici iptalle beraber 6 binin üzerinde oy oluşmuş, 2 bin insanımız da bu olumsuzluklardan dolayı büyük bir ihtimalle sandığa gelmemiştir” dedi.
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAYSamsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAYSamsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
1/2
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
2/2
© İHA / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY
Samsun'un Bafra ilçesinde bazı partiler, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 'oy pusulasında usulsüzlük olduğu' gerekçesiyle sonuçlara itiraz edildi.
DSP Bafra İlçe Başkanı Bünyamin Diksoy ise "Yanlışa yanlış demek bizim için her zaman önemlidir. İlkemizde bu vardır. Burada bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlığa ve usulsüzlüğe biz de yanlış demek için Bafra'ya geldik. Yaklaşık 20 bin gibi bir seçmenimiz sandığa gitmemiştir, 6 bine yakın seçmen boş oy kullanmıştır. Burada bir yanlışlık var. Buna itiraz yetkimiz kullandık. Takdir yüce mahkemenin diyelim, adalet yerini bulacaktır. Hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.
Basın açıklamalarının ardından partililer olaysız bir şekilde dağıldı.
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti
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