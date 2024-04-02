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MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti
MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti
Sputnik Türkiye
Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ya da toplam 549 sandıktaki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T21:41+0300
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mhp
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Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 geçerli oyun kullanıldığı kent merkezinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.MHP İl Başkanlığı, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti.Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Alim Işık, oy kullanma ve sayımlarla ilgili mevzuata aykırı durumlara ve yanlış değerlendirilebilecek sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.Seçimin iptalini gerektirecek ihlaller olduğu iddiasında bulunan Işık, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/il-il-yerel-secim-sonuclari-5-yilda-degisen-grafik-1082397475.html
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kütahya, kütahya belediyesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), eyüp kahveci
kütahya, kütahya belediyesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), eyüp kahveci

MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti

21:41 02.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA / OKAN GENÇ-AW174148
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Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ya da toplam 549 sandıktaki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.
Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.
Kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 geçerli oyun kullanıldığı kent merkezinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.
MHP İl Başkanlığı, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti.
Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Alim Işık, oy kullanma ve sayımlarla ilgili mevzuata aykırı durumlara ve yanlış değerlendirilebilecek sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.
Seçimin iptalini gerektirecek ihlaller olduğu iddiasında bulunan Işık, şunları kaydetti:
"Seçimlerin öncelikli iptalini ve ardından da olmuyorsa tüm sandıkların tekrar sayılmasını gerektiren bulgularımız var. Oy kullanılan 549 sandığın yaklaşık yüzde 65'inde delilli eksikler tespit ettik. Birden fazla işaretlenme, boş ve çift oy, çift mühür, çift pusula, boş pusula, çoklu oy, fazla mühür, çift işaret, yanlış oy, çift tercih ve çok damga basma gibi nedenlerle geçersiz sayılan oyların tamamının kontrol edilerek tekrar sayılıp değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok da önemli bir diğer husus da seçmen olamayacağı açıkça hüküm altına alınan, kısıtlı bulunan kişilerin oy kullandığı tespit edilmiştir. "
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