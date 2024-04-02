https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/mhp-kutahyada-secim-sonuclarina-itiraz-etti-1082403911.html

MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti

MHP, Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz etti

Sputnik Türkiye

Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptal edilmesi ya da toplam 549 sandıktaki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T21:41+0300

2024-04-02T21:41+0300

2024-04-02T21:41+0300

türkiye

kütahya

kütahya belediyesi

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

eyüp kahveci

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Kütahya MHP İl Başkanlığı, belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da sandıklardan çıkan tüm oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 geçerli oyun kullanıldığı kent merkezinde CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı.MHP İl Başkanlığı, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin kesin olmayan sonuçlara göre 602 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvuran parti ilgilileri, Kütahya'daki belediye seçiminin iptali ya da 549 sandıktaki tüm oyların yeniden sayımını talep etti.Kütahya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Alim Işık, oy kullanma ve sayımlarla ilgili mevzuata aykırı durumlara ve yanlış değerlendirilebilecek sonuçlara itirazda bulunduklarını söyledi.Seçimin iptalini gerektirecek ihlaller olduğu iddiasında bulunan Işık, şunları kaydetti:

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kütahya, kütahya belediyesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), eyüp kahveci