https://sputniknews.com.tr/20240402/rus-uzman-israil-ortadoguda-savas-cikarmanin-pesinde-1082379029.html

Rus uzman: İsrail, Ortadoğu'da savaş çıkarmanın peşinde

Rus uzman: İsrail, Ortadoğu'da savaş çıkarmanın peşinde

Sputnik Türkiye

Rus siyaset uzmanı Vladimir Bruter, Şam'daki İran konsolosluğuna İsrail tarafından düzenlenen saldırının Ortadoğu'da savaşa neden olabileceğini ve ABD'yi... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T12:01+0300

2024-04-02T12:01+0300

2024-04-02T12:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

abd

abd hegemonyası

beyaz saray

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Sputnik'e demeç veren Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, İsrail'in Ortadoğu savaş istediğinin altını çizerek İran'ın diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıyla bunun amaçlandığını belirtti."Buradaki soru, İran'ın tepkisinin ne kadar ölçülü olabileceği ve genel olarak durumun nasıl gelişeceğidir" diyen Bruter, İsrail'in bölgesel bir savaş çıkarmak ve ABD'yi de kendi safına çekmek için bu şekilde davrandığını vurguladı.'ABD, riskin farkında ve gerilimi tırmandırmak istemiyor'ABD basınında yer alan, Beyaz Saray'ın saldırıdan haberdar olmadığını doğrudan Tahran'a bildirdiğine dair haberlere dikkat çeken Bruter, ABD'nin riskin farkında olduğunu ve gerilimi tırmandırmak istemediğini kaydetti.Ortadoğu'daki durumun istikrarsızlaşmasından en fazla fayda sağlayacak tarafın İsrail olduğunu, zira Başbakan Netanyahu'nun mümkün olduğunca fazla sayıda ülkeyi çatışmaya çekmek istediğini belirten Rus uzman, "Doğal olarak İsrail, kolektif Batı'dan hiçbir ülkenin çatışmanın diğer tarafında yer alamayacağını düşünüyor. Bu nedenle İsrail, bu tür eylemlerin Batı toplumunu İsrail'in etrafında birleştirmeye yardım edeceğine ve böylece kendisine açık kart verileceğine inanıyor" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240401/washington-israil-konusunda-rota-degistiriyor-1082336474.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd hegemonyası, beyaz saray