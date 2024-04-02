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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Rusya-Belarus Birlik Devleti 28 yaşında: Putin'den Lukaşenko'ya tebrik
Rusya-Belarus Birlik Devleti 28 yaşında: Putin'den Lukaşenko'ya tebrik
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu 'Rusya ve Belarus Halkarının Birleşme Günü' dolayısıyla tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T10:44+0300
2024-04-02T10:44+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, 'Rusya ve Belarus Halkarının Birleşme Günü' vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.Uluslararası arenadaki zorlu duruma rağmen Moskova ve Minsk'in çok yönlü bağları geliştirmek ve Birlik Devleti'nin kurumlarını güçlendirmek için çok şey yapmayı başardığının altını çizen Putin, "Dış politika, savunma ve güvenlik alanlarındaki çabaların koordinasyonu iyi sonuçlar veriyor. Mutabık kalınan birlik programlarının başarılı bir şekilde uygulanması, Rusya ve Belarus mevzuatının en önemli alanlarda birleştirilmesini sağladı, ortak makroekonomi ve para politikasının izlenmesinin yanı sıra ortak bir sosyo-ekonomik alanın oluşturulması için zemin oluşturdu" dedi.Rus lider, Birlik Devleti'ndeki entegrasyon süreçlerine yönelik bir dizi yeni önlemin Avrasya'da istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.Lukaşenko da, Moskova ve Minsk'in çeyrek yüzyıl boyunca edindiği deneyimin, onlara zorluklara ve tehditlere etkili bir şekilde yanıt verme olanağı sağladığını belirtti.Belarus lideri, "Yoğun ikili gündemin uzun vadeli, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yürütmek, Belarus ve Rusya vatandaşlarının refahını artırmayı amaçlayan işbirliği bağlarını derinleştirmek için yeni fırsatlar açtığından eminim" ifadelerini kullandı.Her yıl 2 Nisan'da Rusya ve Belarus Halklarının Birleşme Günü kutlanıyor. 2 Nisan 1996'da iki devletin liderleri, Rusya ve Belarus Topluluğunun Kurulmasına Dair Anlaşmayı imzalamış olup böylece iki ülkenin entegrasyon süreci resmen başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240323/putin-ve-lukasenko-telefonda-gorustu-terorle-ortak-mucadele-karari-alindi-1081986178.html
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rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, birlik devleti anlaşması
rusya, belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, birlik devleti anlaşması

Rusya-Belarus Birlik Devleti 28 yaşında: Putin'den Lukaşenko'ya tebrik

10:44 02.04.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Belarus bayrak
Rusya Belarus bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yu 'Rusya ve Belarus Halkarının Birleşme Günü' dolayısıyla tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki entegrasyon işbirliğinin siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda iyi sonuçlar verdiğine işaret etti.
Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, 'Rusya ve Belarus Halkarının Birleşme Günü' vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.
Uluslararası arenadaki zorlu duruma rağmen Moskova ve Minsk'in çok yönlü bağları geliştirmek ve Birlik Devleti'nin kurumlarını güçlendirmek için çok şey yapmayı başardığının altını çizen Putin, "Dış politika, savunma ve güvenlik alanlarındaki çabaların koordinasyonu iyi sonuçlar veriyor. Mutabık kalınan birlik programlarının başarılı bir şekilde uygulanması, Rusya ve Belarus mevzuatının en önemli alanlarda birleştirilmesini sağladı, ortak makroekonomi ve para politikasının izlenmesinin yanı sıra ortak bir sosyo-ekonomik alanın oluşturulması için zemin oluşturdu" dedi.
Rus lider, Birlik Devleti'ndeki entegrasyon süreçlerine yönelik bir dizi yeni önlemin Avrasya'da istikrarın güçlendirilmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.
Lukaşenko da, Moskova ve Minsk'in çeyrek yüzyıl boyunca edindiği deneyimin, onlara zorluklara ve tehditlere etkili bir şekilde yanıt verme olanağı sağladığını belirtti.
Belarus lideri, "Yoğun ikili gündemin uzun vadeli, karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yürütmek, Belarus ve Rusya vatandaşlarının refahını artırmayı amaçlayan işbirliği bağlarını derinleştirmek için yeni fırsatlar açtığından eminim" ifadelerini kullandı.
Her yıl 2 Nisan'da Rusya ve Belarus Halklarının Birleşme Günü kutlanıyor. 2 Nisan 1996'da iki devletin liderleri, Rusya ve Belarus Topluluğunun Kurulmasına Dair Anlaşmayı imzalamış olup böylece iki ülkenin entegrasyon süreci resmen başlamıştı.
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